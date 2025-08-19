白宮小G7德勸川普讓俄烏停火 義大利女總理「狂翻白眼」成焦點

梅爾茨在會中直言與川普提「停火論」，義大利總理梅洛尼聽到狂翻白眼。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/08/19 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日於白宮舉行高層會議，接見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），更召集歐洲多位領袖閉門磋商，聚焦俄烏戰爭與和平進程。氣氛嚴肅，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）翻白眼片段意外成為焦點，在社群平台掀起熱議。

這場外界形容為「迷你版G7」的高層會議，與會者包括德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb），以及歐盟與北約領導人。各方討論的核心仍是如何推動俄烏戰爭的政治解方。

梅爾茨在會中直言，若沒有停火作為基礎，任何談判都難以展開。他強調歐洲必須先確保戰場沉靜，才有可能進入和平協議的階段。與此同時，川普則表態不同意，強調自己「從未依靠停火來解決衝突」，再次提出直接推動全面和平協議的主張。

正是在這番爭論中，坐在梅爾茨身旁的梅洛尼被捕捉到連續翻白眼的畫面。從現場影片可見，她先是因川普一句玩笑輕笑，接著轉頭對梅爾茨的「停火論」連番翻眼，神情顯得相當不耐煩。這段短片迅速在網路瘋傳，不少網友戲稱「這才是峰會最真實的外交表情」。

觀察人士認為，梅洛尼這種直接且坦率的反應，正反映出她與川普在外交立場上的默契，她顯然傾向推動全面和平協議，而非以停火為優先，相當符合歐洲部分勢力對川普立場的理解與支持。

事實上，這已不是梅洛尼第一次因翻白眼登上新聞版面。今年6月在G7峰會上，她因不滿法國總統馬克宏在旁竊語而明顯翻眼；同年北約峰會，她又因美國前總統拜登遲到，假裝看錶並大翻白眼，掀起輿論討論。這些場面讓外界逐漸認為「白眼外交」已成為她的招牌特色。

???? OMG...the Prime Minister of Italy Giorgia Meloni's reaction is *PRICELESS* as Germany Chancellor Merz is lecturing Trump that he needs to go to a ceasefire with Putin instead of a full peace deal.



She just keeps rolling her eyes ???????? the plan was NOT to do a ceasefire. Trump… pic.twitter.com/9fF72oB0U4 — Eric Daugherty （@EricLDaugh） August 18, 2025

