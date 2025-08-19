《獵人》要更新了？ 冨樫義博時隔8個月突發「原稿照片」

時隔8個月，日本漫畫家冨樫義博再度發文分享《獵人》的漫畫原稿照。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/08/19 19:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本著名漫畫家冨樫義博，自1998年起連載超人氣作品《獵人》（HUNTER×HUNTER），然而他在連載期間，因罹患嚴重腰痛疾病與其他私人因素，時常進入長期休刊，讓粉絲感嘆該作屬於「有生之年系列」。今（19）日下午，冨樫義博時隔8個月於社群平台帳號發布3張原稿照片，瞬間轟動全球粉絲。

冨樫義博從2022年5月，無預警開設個人社群平台X（原推特）帳號，除了定期向粉絲們報告自己的身體狀況，以及發布自己繪製《獵人》的畫稿進度。冨樫義博先還透露，今後不會再以週刊連載的形式發表作品，同時會評估自己的身體狀況，來更新他尚未完成的作品，不過至今仍未具體透露往後會如何更新。

冨樫義博在2024年將《獵人》更新至第410集、9月發售單行本第38卷後，再度進入休刊。他同年11月28日曾發文透露，自己接受局部麻醉的手術，疑似腰傷復發，引起不少粉絲擔心；同年12月21日，冨樫義博分享會在單行本更正的場景錯誤，以及在貼文中聲稱自己可以回桌上工作後，就此沒有再發布任何圖文。

直到日本時間今日下午5點29分（台灣時間4點29分），冨樫義博無預警發布3張原稿照片，顯示已畫好《獵人》第411至413集的內容。貼文發布後，立即吸引超過600多萬人次瀏覽、15萬人按讚，粉絲們除了非常期待能再度看到《獵人》的後續劇情，也紛紛留言關心冨樫義博的身體近況。

