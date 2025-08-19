幫普廷躲ICC通緝令？ 美透露「澤普會」可能在匈牙利舉行

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、俄羅斯總統普廷（右）。（法新社）

2025/08/19 18:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基18日的會談後，外界關注接下來可能召開的澤倫斯基與俄羅斯總統普廷的會談。《路透》19日報導，這場澤普會談，地點可能選在匈牙利，時間可能在兩週後舉行。

《路透》19日引述一名美國政府高層官員說法，雖然克里姆林宮尚未正式同意舉行這場烏俄峰會，但是澤倫斯基與普廷的雙邊會談，可能在匈牙利舉行；另外根據參與18日白宮會談的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說法，這兩人「將在接下來兩週內會面」。

俄羅斯與烏克蘭最近一次直接會談，是6月在土耳其舉行，但是由於普廷拒絕澤倫斯基的公開邀請與其面對面會談，因此，當時俄方是派低階代表團出席該次會議。

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）19日報導，值得注意的是，普廷正遭國際刑事法院（ICC）通緝，意味著若普廷前往任何ICC締約國，就可能遭逮捕；而匈牙利國會在今年5月表決通過退出國際刑事法院，啟動長達一年的退出程序。

在18日的白宮會談前，英國媒體曾報導，美國和歐洲盟邦已同意，美、烏、俄三方會談可在歐洲舉行；上週末支持烏國的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）國家視訊會談上，義大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）也提議在羅馬舉行。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在18日會談後，接受法國媒體訪問時指出，澤倫斯基與普廷的會談「會在一個中立國舉行」，他提議在瑞士日內瓦。

