    首頁　>　國際

    東正教重要象徵！俄3女大生「在這裡」大跳電臀舞 悽慘下場曝光

    俄羅斯3名女大生在「基督救世主主教座堂」前拍攝「電臀舞」。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/08/19 20:26

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕莫斯科知名的「基督救世主主教座堂」（Cathedral of Christ the Saviour）是東正教的重要象徵，也是總統普丁常出席宗教儀式的場所。然而，3名女大生近日在教堂前拍攝「電臀舞」影片並上傳網路，被法院判處11個月強制勞動，校方也隨即宣布將她們退學，事件引發外界熱議。

    綜合外媒報導，3人就讀於「斯特羅加諾夫俄羅斯國立藝術與工業大學」（Stroganov Russian State University of Art and Industry）一年級，當時身穿短裙在「基督救世主主教座堂」前隨音樂扭腰擺臀，並將畫面上傳至TikTok。影片曝光後爆紅，隨即引來東正教保守派的強烈反彈。

    傳統主義團體「Sorok Sorokov」痛批她們是「為博取點擊率的無腦女孩」，並形容這股風氣宛如「病毒」般傳染，並警告此類「低俗風氣」若不遏止將會蔓延。

    法院認定3人行為屬「粗俗舞蹈」，觸犯「輕微流氓行為罪」，裁定須接受11個月的矯正勞動；同時，校方也以「擾亂公共秩序、侮辱宗教信仰」為由，將三人全數開除，並警告學生「不要讓一時的愚蠢斷送人生」。

