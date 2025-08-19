中國稱印度外長承認「台灣是中國一部分」 印方狠打臉：錯誤引述！

中國外交部長王毅18日在新德里，與印度外交部長蘇傑生會晤。（美聯社）

2025/08/19 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前正在印度展開訪問行程的中國外交部長王毅，昨天（18日）在首都新德里（New Delhi）與印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）會晤，會後中方宣稱，蘇傑生特別強調「台灣是中國的一部分」。不過印方今（19日）直言中方的紀要錯誤引述蘇傑生部長的談話，重申印度對台灣這個重要夥伴的立場並沒有改變，印度也老早就不再提及所謂「一個中國」政策！

中國今天凌晨在官網發布王毅和蘇傑生的會談紀要，宣稱蘇傑生在會上承認「台灣是中國的一部分」。可《印度斯坦時報》（Hindustan Times）今日引述政府知情人士消息指出，中方紀要錯誤引述蘇傑生的發言，蘇傑生並沒有說「台灣是中國的一部分」這句話，但中國官媒還是大幅報導錯誤談話。該名人士表示，印度對台立場沒有任何改變，印方和台灣依舊保持經濟、科技和文化往來，並且期盼維持並深化。

請繼續往下閱讀...

另一名消息人士透露，王毅昨天在會中要求印度不要再和台灣交往，但蘇傑生當場反問王毅，既然中國自己也在與台灣進行和印度相同領域的往來，怎能要求印度不要與台灣往來？

《印度斯坦時報》表示，北京政府時常要求新德里遵守「一中」政策，並對外宣稱印度已在政治上做出承諾，但其實早在中方於2011年開始向印度邊境與中國接壤之阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）及印度北部聯邦屬地查謨和克什米爾（Jammu and Kashmir）的居民發放「釘書針簽證」（stapled visa，用釘書針或其他方式固定在護照上，是一種非永久附加在護照上的簽證形式，代表中國不承認前述2個地區屬於印度）的事情被爆出來後，印度就不再於官方文件或聲明中提及一個中國政策。

《印度斯坦時報》介紹道，台灣雖與印度尚無正式外交關係，但在1995年互設代表處，推動雙邊在貿易、投資、科技、旅遊、教育等領域的合作。2023 年時，台印雙邊貿易額達82億美元，印度是台灣的第16大貿易夥伴，而台灣對印度出口60億美元，印度是台灣第12大出口市場。台灣在印度的高科技製造業發展計畫中扮演關鍵角色，如半導體、智慧型手機與綠色產品。去年總理莫迪（Narendra Modi）致賀電給台灣總統賴清德恭喜他上任時就表示，期盼印台關係更加緊密，「且賴清德是最早祝賀莫迪第三任期連任的全球領袖之一，當時中國的領導層都還沒有人發出賀電！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法