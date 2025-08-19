外國旅客自駕遊富士山周邊 車禍激增近倍

富士山是外國旅客最愛的日本景點之一，近年很多外國旅客以租車自駕，深入富士山周邊旅遊。（法新社）

2025/08/19 18:42

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日媒報導，日本山梨縣富士山麓一帶，外國自駕旅客發生交通事故的件數，去年共發生約800件，幾乎是前一年的二倍。由於富士山攝影的新景點大多位於住宅區的巷弄內，道路錯綜複雜，許多外國自駕旅客，在不習慣的狹窄道路中行駛，成為車禍增加的原因之一。

富士山是外國旅客最愛的日本景點之一，近年很多外國旅客以租車自駕，深入富士山周邊旅遊，也發現了不少的新景點，透過社群平台的散播，成為外國旅客爭相到訪之地。

請繼續往下閱讀...

讀賣新聞報導指出，例如山梨縣忍野村的「忍野八海」，這裡的湧水池被列入世界文化遺產，去年度有數百萬人造訪，其中多數為外國旅客。富士五湖地區的觀光景點近年也持續增加，富士吉田市，有一條「本町通」的街道，能拍攝到以富士山為背景的懷舊街景，高峰時一天有超過4000人造訪。鄰近的富士河口湖町的一家超商，因能拍攝出「富士山坐落在超商屋頂上」的景象，吸引大批外國遊客。

報導指出，這些地方原本都不是觀光景點，周邊也多是狹窄道路。但近年出現了很多掛著租用車牌照的汽車在此穿梭。讀賣訪問一名自駕到忍野八海的台灣旅客，他表示，富士山周邊有很多遊客走在車道上，開車時覺得很可怕。這名32歲的台灣旅客是從東京租車開到忍野村，他說日本的汽車靠左行駛，方向盤相反，很不習慣，他只好放慢速度一路開過來。

當地居民表示，忍野八海周邊道路錯綜複雜，有許多地方會車困難。一名70多歲的當地居民說，很多車輛在必須暫停的地方不停車，害他好幾次也差點撞上。

報導引用山梨縣警的初步統計資料顯示，去年富士五湖地區由外國自駕旅客造成財損的交通事故有770件，比前一年的417件增加1.8倍，占該地區財損事故總數約2成。此外，前年為0件的死傷車禍，去年則發生了4件，但未造成死亡。警方分析，外國自駕旅客的交通事故有7成是單獨事故，多為撞上圍牆或欄杆，約2成則是十字路口等場合與其他車輛相撞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法