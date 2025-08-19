砸530萬翻轉人生！日女模公開整形「前後對比」驚呆全網

28歲的平瀬あいり公開整形前後的對比照。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/08/19 21:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在醫美盛行、外貌焦慮蔓延的時代，日本28歲模特兒兼網紅平瀬あいり，憑藉驚人的毅力，砸下高達2600萬日圓（約新台幣530萬元）的整形費用，徹底改變人生。她近日在社群平台公開整形前後的對比照，直言「如果20歲就有現在的臉，人生會更輕鬆」，掀起熱烈討論。

綜合日媒報導，平瀬16歲就開始半工半讀，打過搬家工人、當過保全，靠著辛苦打工一點一滴存錢，才完成多次整形手術。她坦言，過程中最難熬的是削骨手術，但也指出，如今的外貌並不是單純花錢就能得到，而是靠多年努力與承受手術痛苦，一步步累積出來的成果。

她也談到童年的陰影，表示小時候曾被母親冷嘲「生下妳是錯誤」，這句話深深刺痛她，成為下定決心改變外貌的重要原因。多年努力後，她成功從素人走上舞台，成為時尚雜誌《姉ageha》的模特兒，也因為在格鬥賽事《Breaking Down》擔任舉牌女郎受到矚目，後來更跨足實境戀愛節目《愛的鬣狗》第二季，逐漸打開知名度。

她在最新貼文中更強調：「比起買名牌包，先投資一張可愛的臉才划算，年輕就是最大的武器，想努力就要趁現在。」這番直白發言馬上在網路引爆兩極討論，許多網友留言力挺，「這真的是她努力的結晶」、「有這樣的毅力才厲害」、「花錢整形還要忍受痛苦，真的不簡單」。但也有人質疑，「外貌可以改變，但內在才是關鍵」、「醫美風險高、維護成本也驚人，別亂跟風好」。

