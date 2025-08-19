攻心計！穿西裝、送高球桿 澤倫斯基成功軟化川普

澤倫斯基這次不僅換上帥氣西裝，還帶了一支烏克蘭斷腿傷兵送的高爾夫球桿當禮物，直接打中川普的心。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為重設與美國總統川普的關係，烏克蘭總統澤倫斯基在18日的白宮會晤中，上演了一場精心策劃的魅力攻勢。他不僅一改昔日軍裝風格、換上西裝投其所好，更帶來一份來自烏克蘭傷兵的特製高爾夫球桿作為禮物，成功軟化了先前緊繃的氣氛。

記取今年2月因穿著軍裝遭保守派記者批評的「教訓」，澤倫斯基此次造訪白宮，顯然有備而來。川普見到他身穿正式服裝時，便對記者表示：「他打扮得很正式。」在隨後的會談中，曾批評他的記者稱讚其西裝「非常棒」，澤倫斯基則幽默回應：「我記得（你）。你看，我變了，你還穿同一套西裝。」此言引發全場大笑。

除了服裝上的轉變，澤倫斯基更帶來一份深具意義的禮物。《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda） 報導，澤倫斯基向川普贈送了一支高爾夫球桿，並解釋這支球桿來自一名在戰爭初期，為營救同袍而失去一條腿的烏克蘭士官。

川普欣然接受了這份禮物，並錄製了一段影片向該名烏克蘭捍衛者致謝。據報導，川普也回贈了澤倫斯基白宮的象徵性鑰匙。

報導分析，這場結合了「服裝政治學」與「贈禮外交」的精心安排，旨在扭轉2月那場災難性會面的負面形象，為後續更艱難的和平談判，鋪墊了更為融洽的個人關係基礎。

