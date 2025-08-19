為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    國際

    川普只排第3！白宮峰會大合照 各國領袖身高曝光

    白宮峰會會前合影，由左至右分別為：歐盟執行委員會主席烏蘇拉、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨與北約秘書長呂特。（法新社）

    2025/08/19 18:56

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲各國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基，18日齊聚華盛頓白宮，與美國總統川普舉行高峰會談，力圖為烏俄戰爭尋求和平解方。而一張會前合照意外成為焦點，一向以挺拔身材聞名的川普（190公分），在鏡頭前卻顯得不再如此「鶴立雞群」，且只能排到第三高。而身高最高的，當屬198公分的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。

    歐洲各國領袖及歐盟執行委員會主席烏蘇拉、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等組成的「志願者聯盟」（coalition of the willing）團體。18日與澤倫斯基齊聚華府，與川普總統進行會談，試圖尋求結束俄羅斯軍事攻勢的途徑。

    在會議開始前，眾人於白宮「十字大廳」合影留念，畫面中身高對比明顯。據查，參與合照者身高分別為，歐盟執行委員會主席烏蘇拉161公分、英國首相施凱爾（Keir Starmer）173公分、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）189公分、澤倫斯基170公分、川普190公分、法國總統馬克宏173公分、義大利總理梅洛尼163公分、德國總理梅爾茨198公分、北約秘書長呂特194公分。

    儘管這場峰會的焦點在於推動烏俄戰爭和平進程，但這張「高層大合照」也在社群平台上，引發另類關注。

    白宮峰會會前合影另一角度。（歐新社）

    白宮峰會會前合影另一角度。（歐新社）

