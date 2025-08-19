為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲小飛機墜高爾夫球場畫面曝！差點1桿上果嶺 機上2人奇蹟生還

    小飛機墜落在澳洲雪梨一處高爾夫球場草皮上。（圖擷取自@NishitDoshi144 社群平台「X」）

    小飛機墜落在澳洲雪梨一處高爾夫球場草皮上。（圖擷取自@NishitDoshi144 社群平台「X」）

    2025/08/19 20:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨日前發生驚悚墜機事故，1架小飛機墜落高爾夫球場果嶺附近草皮上，現場許多打球民眾全程目睹，嚇得鴉雀無聲。讓眾人難以置信的是，機上2人僅受輕傷，奇蹟生還，在網上掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，事故發生在17日，2名50多歲飛行教練與學員從雪梨南部駕駛Piper Cherokee小飛機起飛，進行飛行訓練，途中突然失去動力，當天下午2點20左右墜落雪梨北部海灘的莫納維爾高爾夫球場（Mona Vale Golf Course）。

    根據民眾拍攝的影片顯示，失去動力的小飛機出現在球場上空，慢速重摔到球場草皮上，發出一陣恐怖的巨響，把現場眾人嚇得當場安靜數秒；另有目擊者受訪指出，小飛機墜落之前，有在球場上空看到「龐大陰影接近」。此外，眾人確定小飛機沒有爆炸風險後，狂奔上前查看，協助2人脫困。

    澳洲交通安全局（ATSB）說，著手調查這起事故，將傳喚相關人士釐清原因，同時請當天在場民眾提供事發畫面或影片。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播