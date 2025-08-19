澳洲小飛機墜高爾夫球場畫面曝！差點1桿上果嶺 機上2人奇蹟生還
小飛機墜落在澳洲雪梨一處高爾夫球場草皮上。（圖擷取自@NishitDoshi144 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨日前發生驚悚墜機事故，1架小飛機墜落高爾夫球場果嶺附近草皮上，現場許多打球民眾全程目睹，嚇得鴉雀無聲。讓眾人難以置信的是，機上2人僅受輕傷，奇蹟生還，在網上掀起熱烈討論。
綜合外媒報導，事故發生在17日，2名50多歲飛行教練與學員從雪梨南部駕駛Piper Cherokee小飛機起飛，進行飛行訓練，途中突然失去動力，當天下午2點20左右墜落雪梨北部海灘的莫納維爾高爾夫球場（Mona Vale Golf Course）。
請繼續往下閱讀...
根據民眾拍攝的影片顯示，失去動力的小飛機出現在球場上空，慢速重摔到球場草皮上，發出一陣恐怖的巨響，把現場眾人嚇得當場安靜數秒；另有目擊者受訪指出，小飛機墜落之前，有在球場上空看到「龐大陰影接近」。此外，眾人確定小飛機沒有爆炸風險後，狂奔上前查看，協助2人脫困。
澳洲交通安全局（ATSB）說，著手調查這起事故，將傳喚相關人士釐清原因，同時請當天在場民眾提供事發畫面或影片。
????GOOD CITZENS HELP SAVE PILOT AND STUDENT AFTER PLANE CRASH????— GodlyVibez Studios （@GV_Studios_） August 18, 2025
Based on recent reports, the incident occurred on August 17, 2025, at the Mona Vale Golf Course in Sydney's Northern Beaches.
A Piper Cherokee light plane, carrying a flight instructor and a student pilot, both in… pic.twitter.com/fqkSC1SgDU
Two men in their 50s have made a miracle escape after their Piper Cherokee crashed in an emergency landing at a golf course on Sydney’s Northern Beaches.— Breaking Aviation News & Videos （@aviationbrk） August 17, 2025
The plane made an emergency landing at Mona Vale Golf Course in Mona Vale about 2pm. The plane left Camden about 1pm and was… pic.twitter.com/Mcok9J7MVp
熱門賽事、球星動態不漏接