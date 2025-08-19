安撫巨嬰！ 紐時解密白宮峰會「川普學」 澤倫斯基、歐洲領袖賣力演出

烏克蘭總統澤倫斯基（右）重返白宮會晤美國總統川普，展現截然不同的外交手腕。（路透）

2025/08/19 17:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去七個月，西方世界領袖們彷彿上了一堂高強度的「川普學」（Trumpology）速成班。而在週一的白宮峰會上，全班同學到齊，準備將所學付諸實踐。其中，烏克蘭總統澤倫斯基似乎是學得最好的學生。

根據《紐約時報》分析，這場峰會的核心，是一場融合了心理學的高階外交。澤倫斯基一改今年2月那場災難性會面中，因穿著與態度遭斥責的形象，這次他換上正式服裝、帶著幽默感與給第一夫人的信函現身，讓川普大為驚豔。

歐洲上演「奉承之舞」 小心翼翼安撫川普

歐洲領袖們則上演了一場精緻的「奉承之舞」。他們圍繞著會議桌，輪番感謝川普所做的一切，然後才極為溫柔地，將他們對烏克蘭安全保證與立即停火的懇求，悄悄地塞進對話中。這場精心編排的氛圍，在德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）稍微強硬地堅持「先停火」時一度瀕臨破局，川普的笑容瞬間消失，但會議很快又回到愉悅的基調。

分析指出，俄羅斯總統普廷如同一個場外的幽靈，盤旋在整場會議之上。川普不斷地提及普廷的觀點，甚至在一支被意外錄下的熱麥克風對話中，向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱：「我認為他（普廷）想為我達成協議。你懂嗎？儘管這聽起來很瘋狂。」（I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as that sounds.）

那麼，究竟是普廷還是歐洲人，更懂得如何迎合川普的感性？《紐時》指出，在阿拉斯加峰會後，川普一度採納了普廷對烏克蘭的諸多觀點。但到了週一峰會結束後，歐洲人似乎也學到了幾招。川普在會後於社群媒體上寫道：「我與尊貴的客人們進行了一場非常好的會談。」

