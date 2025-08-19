模仿兒童發表性暗示言論！ 巴西要求Meta刪除聊天機器人

巴西政府要求美國科技巨頭Meta移除其平台上模仿兒童並發表性暗示言論的聊天機器人。（路透）

2025/08/19 17:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴西總檢察長辦公室18日宣布，巴西政府已要求美國科技巨頭Meta移除其平台上模仿兒童並發表性暗示言論的聊天機器人。

根據法新社報導，Meta旗下平台Facebook與Instagram用戶，可使用該公司生成式人工智慧技術AI Studio建立和客製化此類機器人。巴西總檢察長辦公室指出，Meta必需立即移除「模仿兒童語言和外貌並允許進行露骨性暗示對話聊天機器人」。

請繼續往下閱讀...

巴西總檢察長辦公室在上週發送給Meta的1份「庭外通知」（extrajudicial notice）中，譴責此類機器人的氾濫，並補充它們助長兒童色情。文件列舉了幾個用戶與扮演未成年人的聊天機器人進行色情對話的例子。

巴西總檢察長辦公室對Meta的要求不包含制裁，但該機構表示已提醒 Meta，即使沒有法院命令，巴西網路平台也必需刪除用戶創建的非法內容。

另外巴西最高法院6月投票決定，要求科技公司對用戶生成內容承擔更大責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法