    首頁　>　國際

    河南「海盜船」斷裂多人受困崩潰自救 官方互踢皮球稱無人重傷

    中國河南「海盜船」遊樂設施斷成兩半，造成多人受傷。（擷取自微博）

    中國河南「海盜船」遊樂設施斷成兩半，造成多人受傷。（擷取自微博）

    2025/08/19 18:37

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省郟縣近日舉行熱鬧非凡的美食節活動，卻在最後一天發生驚險事故，遊樂設施「海盜船」在運行過程中突然攔腰斷裂，造成多名遊客一度受困。事後，當地政府居然互踢皮球，實際傷亡情況更是模擬兩可、前後不一。

    綜合中媒報導，事發於18日晚間，位於河南郟縣安良鎮的「清涼一夏，煙火集市」活動現場，海盜船搖擺到一半，突然斷成兩截，疑似船體底部龍骨斷裂，一半船身重摔在地，另一半仍垂直懸空，造成數十名乘客一度受困。現場尖叫聲不斷，有家長抱著孩童驚慌自救，甚至傳出目擊者驚喊「有人被夾住！」，畫面實在怵目驚心。

    安良鎮政府人員最初回應時反覆強調「沒有、沒有、沒有」，否認有傷亡，後又改口承認部分人受傷，聲稱不知道事故原因，消息已上報縣政府，將由它們調查處理。

    然而，郟縣公安局則表示已知悉相關情況，須向安良鎮政府了解事發經過，細節則依官方後續通報。對於媒體進一步追問，無論是警方或攤位聯繫人劉姓村幹部，均拒絕接受訪問，甚至直接掛斷電話，引發外界質疑。

    安良鎮政府今（19日）進一步說明，乘客當晚已被送往醫院檢查，多數人昨晚便已回家休養，並強調「身體並無大礙」。至於具體送醫人數，當局表示「尚不清楚」，目前相關善後與調查仍在進行，涉事遊樂設施也已被緊急拆除。

