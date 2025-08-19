為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    小型飛機普吉島墜毀教練殞命 俄籍學員奇蹟生還

    泰國普吉島40歲飛行教練蘇拉薩克（Surasak Chana）墜機身亡。（本報合成，擷取自Flying Phuket/FB）

    2025/08/19 16:57

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地普吉島近日發生小型飛機墜毀事故，造成泰國飛行教練傷重不治，他的俄羅斯籍學員則奇蹟生還。

    綜合泰報導，17日下午4時10分左右，一架小型飛機在普吉島塔朗區帕克洛克小型機場附近墜落，墜毀地點位於帕克洛克紀念碑路上。機上兩人分別是40歲泰國教練蘇拉薩克（Surasak Chana）與36歲俄籍飛行學員謝爾蓋（Sergei Razukov）。

    急救人員趕到現場時，謝爾蓋頭部受輕傷，情況穩定；蘇拉薩克則左腳踝骨折，頭部重創，經送醫搶救仍於18日凌晨宣告不治，臉書粉專「Flying Phuket」隨後發文證實，表示蘇拉薩克同時也是機場經理，家屬與團隊對外界的支持表達感謝，社群媒體上也湧現大量哀悼訊息。

    初步調查顯示，這架飛機於17日下午2點許起飛，進行訓練飛行。警方初步懷疑事故原因與引擎故障有關，確切情況仍在調查。

    墜機現場附近居民表示，當時聽到巨響，起初以為是變壓器爆炸，趕去查看才發現飛機墜毀。另一名目擊者則說，親眼看到飛機飛的異常低，隨後傳出爆炸聲，緊接著墜落地面，再度發出巨響。

