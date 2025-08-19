為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普關稅惹禍 印度轉向與中國「龍象和解」

    中國外交部長王毅（左）本週訪問印度，19日將與印度總理莫迪（右）舉行會談。（美聯社）

    中國外交部長王毅（左）本週訪問印度，19日將與印度總理莫迪（右）舉行會談。（美聯社）

    2025/08/19 16:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在與美國的關係因關稅問題陷入緊張之際，印度正悄悄地與其亞洲競爭對手中國重建關係。印度總理莫迪（Narendra Modi）19日將會見到訪的中國外交部長王毅，此舉被視為這2個擁有核武的鄰國，在喜馬拉雅山區經歷長達數年的軍事對峙後，緊張關係正在緩解的明確信號。

    根據《美聯社》報導，王毅此行將與莫迪及印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）等高層，就邊界爭議、邊境部隊裁減與恢復部分貿易等議題舉行會談。

    這場「龍象和解」的時機點極為敏感，正值新德里與華盛頓之間的摩擦加劇。美國總統川普近期對印度商品加徵高達50%的懲罰性關稅，以懲罰其持續購買俄羅斯原油。此舉正將這個長期被美國視為制衡中國影響力、且同為「四方安全對話」（Quad）成員的盟友，推向北京。

    印度前國安會顧問委員會成員喬希（Manoj Joshi）分析，要解決邊界問題，「需要在最高政治層級達成妥協」。但他同時警告，雙方在邊界爭議上「仍在自說自話」。

    促使新德里向北京示好的另一個原因，是川普政府近期與印度宿敵巴基斯坦的重新接觸。川普不僅在白宮款待巴國陸軍參謀長，更宣布將共同開發其石油儲備。曾任印軍北方司令部司令的胡達中將（Lt. Gen. D.S. Hooda）直言：「你不可能同時應付2個敵對的鄰國。」

    中印關係自去年10月2國領導人在俄羅斯1場峰會上會晤後開始解凍。莫迪預計將在本月稍晚前往中國，出席上海合作組織峰會，這將是他7年來的首次訪中。

    
    
