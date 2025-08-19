每人分1棟2億房產仍不滿足！ 南韓兄弟不滿母親偏心竟打死她

南韓90來歲老婦分給3個兒子每人價值100億韓元的房產，孰料長子、次子不滿母親對老么偏心，竟涉嫌將她活活打死。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名擁有數百億韓元財產的90來歲老婦，今年4月7日陳屍首爾瑞草區住處，檢警如今查出她曾分給3個兒子每人價值100億韓元（約新台幣2.16億元）的房產，孰料長子、次子不滿母親對老么偏心分比較多，竟涉嫌將她活活打死，目前依照「尊屬傷害致死」罪嫌起訴。

據韓媒《中央日報》報導，老婦的另一半是白手起家的富翁，在其過世後由老婦主導分給3個兒子房產。孰料，老么的妻子4月7日原本要像往常一樣來接婆婆去醫院，卻看到婆婆傷痕累累地倒在家中，當時人在現場的長子、次子否認和母親之死有關，指稱母親是自殘身亡。

不過，首爾瑞草警察署、首爾中央地方檢察廳，透過長子和次子的電腦、老婦通話紀錄、屍檢等證據，認為這對兄弟是不滿母親做出的財產分配，這才將其毆打致死。

檢警指出，大兒子、2兒子在案發6個月前，得知老么分得了更多財產，從那時起就和老母親發生了爭執，而死者之所以會做這種分配，是因為3兒子和3兒媳比長子、次子更加照顧自己。

據了解，死者生前曾在電話中和他人表示，自己持續遭到長子、次子的逼迫；長子、次子的筆電裡，則紀錄著他們對母親分配財產的結果很不滿意，甚至打算提告討錢，除此之外，鄰居在案發當天還聽到激烈的吵架聲。

檢警表示，國立科學搜查研究院進行解剖後，認定老婦的直接死因是外力導致的腦出血，雖然很難判斷腦出血是自殘還是他人所為，但老婦身上還有多處肋骨斷裂、手臂被他人緊緊抓住所留下的傷痕，這些都顯示出她應該不是自己傷害自己。

不過，長子、次子目前仍否認犯案，2人委任律師指稱，死者當時暴怒到處摔東西、毆打長子、次子，讓這對兄弟連忙把老母親抱住，抓著她的手臂想阻止她。律師表示，由於死者有在服用治療骨質疏鬆症的藥物，因此身上很容易出現瘀傷。

長子、次子所面臨的「尊屬傷害致死」罪嫌，按照南韓《刑法》第259條可處5年以上至無期徒刑；南韓《民法》則規定若依照此罪被判刑，將會剝奪繼承權，因此若長子、次子最終被定罪，就完全拿不到財產了。

