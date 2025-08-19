為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    供毒致男星馬修派瑞猝死 毒販「K他命女王」認罪

    有「K他命女王」之稱的桑加已同意認罪，承認供應毒品，導致「六人行」演員馬修派瑞（見圖）身亡。（法新社）

    有「K他命女王」之稱的桑加已同意認罪，承認供應毒品，導致「六人行」演員馬修派瑞（見圖）身亡。（法新社）

    2025/08/19 16:48

    〔中央社〕美國司法部今天表示，有「K他命女王」之稱的被告桑加已同意認罪，承認供應毒品，導致美國情境喜劇「六人行」（Friends）演員馬修派瑞（Matthew Perry）身亡。

    法新社報導，42歲的桑加（Jasveen Sangha）將承認多項指控，包括與馬修派瑞猝死有關的「販售K他命導致死亡或嚴重傷害」等罪名。

    深受劇迷喜愛的美籍加拿大演員馬修派瑞（Matthew Perry）與藥物成癮問題搏鬥多年後，2023年10月被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果發現，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」，當局隨即展開刑事調查。

    擁有美國與英國雙重國籍的桑加預計在未來數週內正式認罪，成為承認涉案的第5人。她自2024年8月起一直遭拘留。

    本案另名被告、普拉森西亞（Salvador Plasencia）醫師上月在洛杉磯地方法院承認4項非法提供處方麻醉劑K他命的指控，並面臨最重40年徒刑。

    另名醫師查維斯（Mark Chavez）去年已承認在馬修派瑞死前數週分銷K他命。

    普拉森西亞據悉是從查維斯手中取得K他命，再高價轉售給馬修派瑞。

    普拉森西亞曾在1則簡訊中寫道：「我想知道這個白癡願意付多少錢。」

    根據桑加的認罪協議，桑加與中間人佛萊明（Erik Fleming）共謀，將51瓶K他命賣給馬修派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。

    肯尼斯多次為馬修派瑞注射桑加提供的K他命，其中包括2023年10月28日當天，他至少為馬修派瑞注射3劑，最終導致馬修派瑞身亡。

    司法部表示，桑加聽聞馬修派瑞猝逝的消息後，還曾試圖滅證，並指示佛萊明「刪掉我們的所有訊息」。

    司法部說，調查人員隨後在桑加的住處查獲甲基安非他命、K他命、搖頭丸、古柯鹼及偽造的抗焦慮藥物「贊安諾」（Xanax）藥丸，另外還有點鈔機、電子秤，以及用來偵測無線訊號與隱藏攝影機的裝置。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播