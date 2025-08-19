供毒致男星馬修派瑞猝死 毒販「K他命女王」認罪

有「K他命女王」之稱的桑加已同意認罪，承認供應毒品，導致「六人行」演員馬修派瑞（見圖）身亡。（法新社）

2025/08/19 16:48

〔中央社〕美國司法部今天表示，有「K他命女王」之稱的被告桑加已同意認罪，承認供應毒品，導致美國情境喜劇「六人行」（Friends）演員馬修派瑞（Matthew Perry）身亡。

法新社報導，42歲的桑加（Jasveen Sangha）將承認多項指控，包括與馬修派瑞猝死有關的「販售K他命導致死亡或嚴重傷害」等罪名。

深受劇迷喜愛的美籍加拿大演員馬修派瑞（Matthew Perry）與藥物成癮問題搏鬥多年後，2023年10月被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果發現，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」，當局隨即展開刑事調查。

擁有美國與英國雙重國籍的桑加預計在未來數週內正式認罪，成為承認涉案的第5人。她自2024年8月起一直遭拘留。

本案另名被告、普拉森西亞（Salvador Plasencia）醫師上月在洛杉磯地方法院承認4項非法提供處方麻醉劑K他命的指控，並面臨最重40年徒刑。

另名醫師查維斯（Mark Chavez）去年已承認在馬修派瑞死前數週分銷K他命。

普拉森西亞據悉是從查維斯手中取得K他命，再高價轉售給馬修派瑞。

普拉森西亞曾在1則簡訊中寫道：「我想知道這個白癡願意付多少錢。」

根據桑加的認罪協議，桑加與中間人佛萊明（Erik Fleming）共謀，將51瓶K他命賣給馬修派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。

肯尼斯多次為馬修派瑞注射桑加提供的K他命，其中包括2023年10月28日當天，他至少為馬修派瑞注射3劑，最終導致馬修派瑞身亡。

司法部表示，桑加聽聞馬修派瑞猝逝的消息後，還曾試圖滅證，並指示佛萊明「刪掉我們的所有訊息」。

司法部說，調查人員隨後在桑加的住處查獲甲基安非他命、K他命、搖頭丸、古柯鹼及偽造的抗焦慮藥物「贊安諾」（Xanax）藥丸，另外還有點鈔機、電子秤，以及用來偵測無線訊號與隱藏攝影機的裝置。

