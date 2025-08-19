外交風暴升級！ 澳以互撤簽證

澳洲外交部長黃英賢批評以色列吊銷坎培拉駐巴勒斯坦權力機構外交代表的簽證。（法新社）

2025/08/19 15:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲外交部長黃英賢今（19）日批評以色列吊銷澳洲駐巴勒斯坦權力機構外交代表的簽證。此前澳洲18日取消以色列極右翼政客羅斯曼（Simcha Rothman）簽證，使以色列採取針鋒相對的行動。

根據《法新社》報導，自從澳洲宣布9月將在聯合國大會上承認巴勒斯坦國後，澳洲和以色列衝突日益加深。黃英賢表示，吊銷外交官簽證是以色列「不合理的反應」。

請繼續往下閱讀...

黃英賢指出，納坦雅胡政府在比以往任何時候都更需要對話和外交的時刻孤立以色列，並破壞國際社會為實現和平與2國（以色列與巴勒斯坦）解決方案所付出的努力。

澳洲政府18日取消羅斯曼簽證，使他無法在澳洲猶太人協會組織的活動上發表演說。羅斯曼隸屬的宗教錫安主義黨（Religious Zionist Party），為以色列總理納坦雅胡執政聯盟成員之一。

在羅斯曼簽證遭取消的幾個小時後，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar ）稱，他已吊銷澳洲駐巴勒斯坦權力機構代表的簽證。薩爾還說，他指使以色列駐坎培拉大使館仔細審查任何澳洲官方的以色列入境簽證申請。

薩爾強調，這些決定是在澳洲決定承認巴勒斯坦國，並無理拒絕向多名以色列人士發放簽證的背景下所做出的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法