國際
    首頁　>　國際

    曾是南韓首位女性外長 康京和獲提名駐美大使

    獲南韓政府提名駐美大使的康京和（右），在川普第一任總統期間擔任南韓外交部長，經常與時任美國國務卿龐皮歐（左）有工作往來。（歐新社檔案照）

    

    2025/08/19 15:48

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在南韓總統李在明本月25日與美國總統川普舉行會談前夕，南韓政府已提名該國憲政史上首位女性外交部長康京和出任駐美大使，認為康京和在川普政府中最能兼具知名度與份量。

    南韓《中央日報》19日報導，外交消息人士透露，首爾當局審核多名駐美大使候選人，最終認為在川普政府方面有知名度和份量的人選更為合適，因此確定提名康京和出馬。

    康京和是前總統文在寅任內的首任外交部長，也是南韓首位女性外長。在川普第一屆政府時期與時任國務卿龐皮歐作為對口官員展開工作。此外，她在2018年至2019年南北韓峰會，以及北韓和美國首腦會談等重大外交接觸方面，也都擔任外長。

    雖然當時韓美兩國政府在北韓問題和韓日關係惡化等方面爆發過矛盾，但康京和本人因流利的英語能力和溫和的性格，讓不少美國政界人士留下良好印象。

    康京和在擔任南韓外長前，曾歷任聯合國秘書長政策特別顧問、人道事務協調處（OCHA）助理秘書長等職務，因此大部分職業生涯都活躍在聯合國等多邊舞台，被認為具備國際化視野。她目前擔任致力於促進美洲與亞洲交流合作的智庫亞洲協會會長，現居紐約。

    據了解，康京和任駐美大使仍須美國政府同意，程序已在進行中。

