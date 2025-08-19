為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰國佛寺遭柬埔寨控抄襲「吳哥窟」 參拜人潮反暴增

    2025/08/19 16:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突近期暫告平息，但雙方的文化爭議仍持續升溫。爭議焦點來自泰國一座名為「普曼法寺」（Wat Phu Man Fah）的佛教寺廟。由於外觀與柬埔寨國寶級世界遺產吳哥窟（Angkor Wat）極為相似，遭柬方指控「抄襲文化遺產」。

    綜合外媒報導，位於泰國東北部武里南府（Buriram）的普曼法寺佔地約3公頃，從神蛇（naga）雕像、牆壁雕刻到主建築周邊的迴廊，都與吳哥窟如出一轍。

    柬埔寨文化部長卡娜（Phoeurng Sackona）7月10日於聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議上，公開批評普曼法寺是「明目張膽的文化盜竊」，甚至警告此舉恐成為「損害世界遺產價值的危險先例」。

    然而，泰國首席代表希哈薩（Seehasak Phuangketkaew）則強烈駁斥，反指柬埔寨出於政治動機。他表示，普曼法寺靈感來自泰國歷史遺跡，如帕儂藍石堡（Phanom Rung）及披邁石宮（Phimai），並非吳哥窟的複製品。泰方也指出，多數國家認為這屬於雙邊事務，而非聯合國教科文組織職權範疇。

    爭議爆發後，普曼法寺參拜人數暴增。一名在寺廟工作的婦人透露，過去鮮少有人到訪，如今週末湧入逾千名信眾，許多人是出於愛國情懷而前來。寺廟首席住持則呼籲大眾保持理性，強調興建目的在於弘揚信仰，「這不是吳哥窟的複製品，更不應成為政治爭端工具」。

    寺廟發言人佩拉瓦（Peerawat Chantasit）也重申，設計靈感來自泰國本土的古老石堡建築，而非抄襲柬埔寨遺產，認為柬方指控「並不準確」。目前，泰柬兩國領導人已同意成立聯合工作小組，以處理相關文化爭端。

