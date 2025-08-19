川普嗆廢郵寄投票、投票機！ 專家打臉：總統沒這權力

美國總統川普近期誓言將廢除郵寄投票，但此舉面臨憲法層級的挑戰。圖為2024年11月5日，奧勒岡州波特蘭一位選民正在將選票投遞至官方的投票箱。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普17日誓言將再次改變美國的選舉執行方式，但根據憲法，他幾乎沒有任何可以單獨採取的行動。

《美聯社》報導，川普在他個人的社群媒體網站上，依賴其經常用於解釋2020年敗選的錯誤資訊與陰謀論，承諾將廢除郵寄投票與投票機。然而，這些正是讓他在2024年勝選、並讓共和黨掌控國會的相同系統。

川普的貼文預告，他將簽署另一項選舉行政命令，以「為2026年中期選舉帶來誠實」。該貼文也推銷了關於投票的謊言，例如他聲稱美國是唯一使用郵寄投票的國家，而實際上包含德國、瑞士與英國在內的數十個國家皆有使用。

與大多數國家不同，美國的選舉是由各州主導，各州再授權郡、市等數千個不同的選舉轄區自行舉辦選舉。美國憲法規定，各州決定選舉的「時間、地點與方式」，但允許國會在聯邦選舉中「制定」或「修改」規則。憲法在選舉權力列表中，完全沒有提及總統。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）的選舉法教授哈森（Rick Hasen）表示：「總統對於選舉執行相關事務的權力，非常有限甚至為零。」法院也同意此觀點，先前川普關於選舉的行政命令，部分內容便迅速被法院駁回，理由是國會而非總統，才能制定聯邦選舉規則。

報導指出，川普週一聲明的最主要意義，在於它標誌著他對改變選舉方式的持續執著。哈森警告：「這類主張可能為他試圖干預提供某種藉口。對此非常擔憂。」

