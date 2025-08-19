石破茂：日本將評估如何向烏克蘭提供安全保障

日相石破茂表態，將衡量日本法律框架和能力範圍，考慮向烏克蘭提供安全保障。（彭博）

2025/08/19 15:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕根據日本《共同社》英文版報導，在美國總統川普表示，美國會參與向烏克蘭提供安全保障後，日本首相石破茂19日也表示，日方將評估自身法律框架和能力範圍，考慮在向烏克蘭提供安全保障方面可以發揮何種作用。

在川普與烏克蘭總統澤倫斯基18日的白宮會談中，川普承諾美國將參與為烏克蘭提供某種形式的安全保障，儘管他並未透露是否涉及派出美軍。川普也表示，俄羅斯總統普廷「同意烏克蘭接受安全保障」，並補充說，歐洲國家將承擔很大一部分責任，「我們將幫助他們，並確保烏克蘭的安全」。

在此情況下，身為美國重要軍事盟友的日相石破茂表示，日本也將評估自身法律框架和能力範圍，考慮在向烏克蘭提供安全保障方面可以發揮何種作用。

先前，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特在接受美國電視台採訪時即曾表示，日本是約30個一直在合作探討如何向烏克蘭提供安全保障的國家之一，以遏制俄國未來的任何侵略行為。石破茂在辦公室對記者表示：「我們將在法律框架和能力範圍內，考慮我們能夠做什麼、應該做什麼，從而適當地發揮我們的作用，但目前仍無法具體說明。」

日本憲法只允許在自衛的情況下使用武力，這限制日本自衛隊在海外的行動，通常僅限於維和和反海盜任務。

另外，石破茂也讚揚川普為烏克蘭和平所做的努力，「重要的是儘早實現停火和公正的和平」，並強調必須防止無辜的烏克蘭和俄羅斯人民淪為戰爭的受害者。

