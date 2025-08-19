為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    前亞視執行董事盛品儒肝癌過世 因亞視「誤報江澤民死訊」下台

    盛品儒6月被報導罹患肝癌，18日凌晨在香港養和醫院過世，享年48歲。（取自微博）

    2025/08/19 15:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港前亞視執行董事盛品儒傳出過世消息，享年48歲。2011年，亞視新聞誤報前中國共產黨中央委員會總書記江澤民逝世，多位高層因此事件去職，事件也遭當局主動調查。2013年調查結果認為盛品儒容許其堂兄、大股東王征幕後控制亞視，盛品儒也在2013年辭去執行董事。該事件也被視為亞洲電視走向衰落、最終於2016年停播的遠因之一。

    2011年7月6日，中國山東媒體率先報導江澤民死訊，但立刻刪除。亞視新聞在未得到官方及當事人家屬證實的情況下，誤報江澤民逝世新聞，導致國內外媒體跟進報導。7日，中國官媒新華社出面澄清江澤民逝世純屬謠言，中華人民共和國外交部也否認江澤民逝世。此事引發香港中聯辦強烈不滿，指控亞視嚴重違反新聞職業操守。

    7日下午5時，亞視撤回有關江澤民死訊的報道並發聲明致歉，亞視高級副總裁梁家榮表示他盡了最大努力仍然未能阻止該誤報播出，他為事件負全責並引咎辭職。由於亞視大股東王征與江澤民有親戚關係，加上梁家榮說詞，此事引發外界懷疑有高層施壓要求報導。

    除了梁家榮辭職外，副總裁譚衛兒也隨後請辭。香港廣播事務管理局介入調查後表示，亞視高級副總裁鄺凱迎向新聞部施壓、是誤報死訊的「幕後黑手」，亞視執行董事盛品儒則下令把本港台台徽轉成灰色。另外，當日鄺凱迎致電譚衛兒，指收到可靠消息，要求亞視新聞部盡快播出江澤民逝世的新聞；而鄺凱迎更加不只一次強調會承擔責任。廣播事務管理局也公布了45宗投訴，並因為亞視在其調查時不負責任的態度，對亞視罰款30萬港元。

    此外，廣播事務管理局還調查亞視主要投資者王征在亞視的實際角色，調查過程中，調查於廣管局改組為通訊事務管理局，並於2012年6月基本完成調查報告，認為盛品儒容許「主要投資者」王征違規在幕後控制亞視，違反牌照條件。報告建議需對亞視作出懲罰，包括罰款100萬港元；並指盛品儒不再是對亞視行使控制的「適當人選」，要求亞視撤換王征及盛品儒，盛品儒也在2013年辭去執行董事。

    此事件導致亞洲電視新聞聲望大落，也一定程度上加劇了亞洲電視的衰落，最終與其他原因一併促使亞洲電視於2016年停播。

