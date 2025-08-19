從雙普會到川澤會 英媒：3面向凸顯川普偏心普廷

澤倫斯基18日再訪白宮，與川普（右）就烏俄戰爭的終戰途徑進行會商。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基及多名歐洲國家領袖，談論烏俄戰爭議題。英國《天空新聞》19日分析，從3個小地方可以看出，川普現在的立場明顯偏向俄羅斯總統普廷，「普廷不在白宮，但他的影響力卻在」。

分析指出，對莫斯科來說，現在的目標是讓川普繼續走俄國偏好的「和平路線」，也就是先達成協議再停火。莫斯科認為，這是實現其對烏克蘭軍事目標的最佳途徑，因為只要戰鬥繼續，莫斯科就擁有更大的籌碼。

白宮18日的歐美領袖盛會，普廷雖不在場，但他的影響力顯然在，有時甚至主導整個會場，有3個關鍵面向揭示普廷目前對川普的影響力。

第一個面向是在橢圓形辦公室。當川普坐在澤倫斯基旁邊，明白告訴記者：「我認為不需要先停火。」

這句話凸顯川普在烏俄和談上態度的180度大轉彎。過去6個月裡，停火一直是川普口中的首要任務，但在阿拉斯加與普廷會面後，他突然不再這麼想，足以證明他現在是「透過莫斯科的視角」看待這場戰爭。

第二個面向是會議形式，川普在白宮又回到他鍾愛的「想問什麼就問什麼」的開放式問答模式。

然而，在阿拉斯加峰會上，普廷沒有被要求回答任何問題（很可能是因為他不想回答）。但在白宮，澤倫斯基卻別無選擇地被一連串的提問包圍，以檢驗他是否吸取上次白宮敗興而歸的教訓。這進一步顯示川普似乎賦予普廷「特殊的地位」。

第三個面向川普與普廷的通電話，川普一開始表示，他將在與歐洲領袖會晤結束後與普廷通話，但結果他在會晤還在進行時就打了電話過去。川普原本與7位歐洲領袖的面對面會晤突然被打斷，只為了與另一位不在場的領袖通話，這彷彿在說川普必須先與普廷確認一些事情，才能繼續討論。

目前，外界仍然不知道正在起草的和平協議的全部細節，但所有這些跡象都強烈表明，這份協議「形同由俄國起草」，白宮負責準備紙筆，克里姆林宮負責執筆。

