日本600人小島出現首間超商！ 居民搶購怕倒閉

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣福岡市博多灣僅有600多人口的能古島，今年7月18日迎來了首間便利商店「NOCO MART」開業，居民們紛紛將其視為至寶前往搶購，但店主坦言這並非長久之計，希望未來能達到自主營利讓超商持續開下去。

據《產經新聞》報導，能古島高齡化比率為46.8％，這代表島上有將近一半的居民都是65歲以上老人，在數十年前原本還有雜貨店等5間商店，但最後1間在令和元年（2019年）關閉，使得要買東西只能搭船出去，或者向流動攤販購買野菜、豆腐等食材。

雖然島上一直有呼籲開店的聲浪出現，但由於資金問題遲遲無法辦到，住在島上的59歲淺羽雄一、49歲本田康太郎，最終決定挺身而出，原本是想要從外面購買島民所需的物資，再用船運送到島上銷售。

不過，由於很難掌握要採購多少才算足夠，2人開始想著或許可以先從大型麵包開始，於是他們向日本3大烘焙業者之一的山崎麵包聯絡，沒想到從此成為了轉捩點。

淺羽雄一和本田康太郎從山崎麵包得知，對方公司有所謂的「山崎shop」模式，亦即提供店舖經營經驗教學、物流支持，讓地方店家加入「自願加盟連鎖（voluntary chain）」，同時還能保持自身的獨立性，每月只要支付3萬日圓（約新台幣6117元）運營費即可。

淺羽雄一和本田康太郎經過了解後，決定以「山崎shop」的模式開店，他們自掏腰包和貸款的「NOCO MART」於7月18日開業，當天就吸引了大約200人前來捧場，之後每天的平均客流量在130人左右。

島上1名73歲老翁帶著孫子一起來購物，他對於超商所提供的便利相當感謝，因此想透過買東西來支持；1名74歲的獨居老婦也對「NOCO MART」稱讚不已，直說自己之前早餐想吃麵包都要搭船出去，如今能在店內直接挑選商品真的讓人很高興。

這間超商目前已開幕滿1個月，狀況比預期中的更好，但淺羽雄一、本田康太郎為了節省人力成本沒有僱用任何員工，從早上8點開門到下午6點關門為止，所有的採購、陳列商品、收銀都親力親為，在2人各自有其他全職工作的情況下真的有些吃不消。

另外，2人從獲利的角度著想，對於進貨的商品總是相當謹慎，避免出現滯銷的情況，但受到庫存不多的影響，連帶使得銷售額無法提高。

除此之外，有些島民因為不想讓商店倒閉而大量採買，這並非是淺羽雄一、本田康太郎想要看到的，他們希望門市能在沒人特意捧場之下還能維持營利，如此一來才能持續經營下去。

