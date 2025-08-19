為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓火車輾過7檢修工人 釀2死5重傷

    在南韓慶尚北道清道郡的京釜線事故現場，警方與鑑識人員正在肇事的「無窮花號」列車旁進行勘查。（歐新社）

    在南韓慶尚北道清道郡的京釜線事故現場，警方與鑑識人員正在肇事的「無窮花號」列車旁進行勘查。（歐新社）

    2025/08/19 14:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓再傳重大工安意外！一列「無窮花號」列車19日上午在慶尚北道清道郡，高速撞上正在軌道上進行雨後檢修的7名工人，造成2人當場死亡、5人重傷的慘劇。南韓警方已介入調查，將釐清韓國鐵道公社（KORAIL）與外包商是否未遵守安全規範，釀成這起嚴重的人為疏失。

    根據《韓聯社》報導，這起奪命事故發生在19日上午10點50分左右，地點位於京釜線的清道鬥牛場附近。當時，一列從東大邱站開往晉州市的無窮花號列車，直接撞上正在軌道附近進行目視檢查的7名工人。

    消防部門指出，7名工人全數遭到撞擊，其中2人不幸罹難，其餘5人均受重傷，部分傷者情況危急。據悉，這批工人多數來自一家外包的結構安全檢查公司，部分則隸屬於韓國鐵道公社。

    事發當時，這批工人正在檢查南城峴站與清道站之間，因近期連續暴雨而可能受損的邊坡設施。

    這起事故一度造成京釜線部分列車延誤，上下行列車需共用單一軌道通行。列車上89名乘客則無人受傷。

    韓國鐵道公社表示，目前正在調查事故的具體原因。警方除了釐清事發經過外，調查重點將放在工人所屬的公司與現場主管，是否依據《鐵道安全法》等相關規定，採取了足夠的安全措施，以追究相關責任。

