    國際

    馬克宏自認悲觀 不信普廷非常願意實現和平

    儘管川普與澤倫斯基會面後，對烏俄停戰釋出正面訊號，但馬克宏仍悲觀認為，普廷沒有實現烏克蘭和平的意願。（法新社）

    2025/08/19 14:14

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在萬眾矚目的白宮「川澤會」後，與烏克蘭總統澤倫斯基一同赴美的法國總統馬克宏，事後接受《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）獨家專訪指出，他不認為俄國總統普廷現在「非常願意」在烏克蘭實現和平，要是普廷與澤倫斯基的雙邊會談，或美烏俄三方會談未能實現，就該對俄國施加更多制裁。

    馬克宏在專訪中對普廷是否準備好解決衝突表示懷疑，「從目前的情況和事實來看，我認為普廷總統現在不太願意實現和平，但或許我太悲觀了」。對於川普展現的樂觀態度，馬克宏則認為值得認真對待，「如果他認為能夠達成協議，這是一個好消息，我們必須盡一切努力達成一項偉大的協議」。

    馬克宏堅稱，如果川普總統宣布的普廷與澤倫斯基之間的雙邊會談沒有進展，美烏俄三邊會談也未能如願，「或者俄國不遵守此一方案，那麼我們必須加強制裁力度，包括二級和一級制裁」。他強調：「侵略者是俄國，這個國家決定殺人、拐走兒童、拒絕停火與和平，所以我們不能在烏俄之間製造對等的局面。」

    馬克宏在與川普、澤倫斯基和歐洲領袖會晤後表示，必須向烏克蘭提供安全保障，以防止俄國未來可能延長衝突或引發新戰爭，「如果在沒有安全保障的情況下達成任何和平協議，俄國將永遠不會尊重其承諾，永遠不會履行其承諾」。

    他也讚揚道，川普15日與普廷會晤的要點之一是，普廷接受對烏克蘭提供安全保障，這令人鼓舞。

    當被問及停火的可能性時，馬克宏坦言確實希望如此，並指出即使世界各國代表團在美國，俄國仍持續攻擊烏克蘭，「烏克蘭總統和官員不可能在他們的國家被摧毀、平民被殺害的情況下就和平進行談判」。

