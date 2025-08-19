為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    神蹟？「十字架項鍊」擋子彈 美國男子驚險撿回一命

    美國佛州1名男子遭受槍擊，所幸脖子上的十字架項鍊替他保住性命。（本報合成，擷取自X）

    美國佛州1名男子遭受槍擊，所幸脖子上的十字架項鍊替他保住性命。（本報合成，擷取自X）

    2025/08/19 16:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州發生驚險意外，1名20歲男子遭遇近距離槍擊，胸前的金屬十字架項鍊竟成「救命符」，成功擋下致命一擊，讓他撿回一命。

    綜合外媒報導，佛州奧卡拉（Ocala）20歲男子佩里（Aidan Perry）到朋友家作客時，意外遭手槍射擊胸口，當場血流不止。朋友立刻將他送往醫院急診。事後，佩里憶述當時驚恐心情，「我低頭一看，血流滿地，我以為我要死了」。

    所幸，佩里佩戴的金屬十字架項鍊替他擋下了子彈。醫師表示，子彈擊中項鍊後彈開，偏移至腋下再貫穿手臂，導致肱骨骨折，但主要器官皆毫髮無傷。

    醫生直言，佩里十分幸運，若沒有這條項鍊，結果將完全不同，「我平常看到的類似案例，傷勢幾乎都是毀滅性的。」事後，佩里憶述當時驚恐心情，「我低頭一看，血流滿地，我以為我要死了」。

    佩里的項鍊，正是父親去年耶誕節送給他的禮物。經歷生死一瞬，父親情緒激動又慶幸，認為信仰力量是他兒子倖存的重要原因。據了解，開槍嫌犯已在薩姆特郡（Sumter County）落網，被控過失致人受傷。

