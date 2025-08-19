中國醫療出大包！電腦斷層照片搞混 婦人遭誤診絕症服藥3個月

婦人CT影像被錯誤登錄成他人資料，被誤診罹患「特發性肺間質纖維化」。（擷取自微博）

2025/08/19 14:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川1名58歲的婦人今年2月摔傷肩部動手術，術前進行電腦斷層（CT）檢測時，竟因影像被錯誤登錄成他人資料，遭誤診罹患「特發性肺間質纖維化」，白白吃藥3個月。消息曝光後引發社會關注，當地醫院已道歉，但患者家屬質疑流程疏失，對母親身心造成傷害，雙方仍未就後續處理達成共識。

「特發性肺間質纖維化」屬於一種進行性、不可逆的慢性肺部疾病，患者通常在發病後3到5年惡化，目前仍無法完全治癒。

綜合中媒報導，成都翟姓男子投訴，他的母親今年因肩部摔傷在四川省人民醫院骨科動手術，接受CT檢查後，被醫師診斷出罹患該嚴重肺部疾病，並按此病情服藥3個月。消息傳回家中，讓全家人都相當悲痛。不過日前回診時，醫師卻發現影像紀錄竟屬另1名病患，其母是遭誤植資料才被誤診。

翟先生表示，若醫院在檢查時落實姓名核對，或發現異常後重新安排檢查，本可避免誤診。他批評院方疏忽讓家人飽受精神壓力，且長期服藥是否對母親身體造成影響，目前仍無法評估。

四川省人民醫院回應指出，是醫師在回診時主動發現影像錯誤，並立即聯繫當事人。經院內評估，翟女士身體目前無明顯異狀，另1名病患也未因此延誤治療。醫院強調，已與家屬展開溝通，並著手檢討改進流程，避免類似事件再發生。

此外，四川省衛生健康委員會也證實已接獲通報，表示目前此案正依程序調查中，詳細情況仍有待釐清。

