    首頁　>　國際

    10年間縮短431公尺！ 義大利冰川急遽融化中

    義大文蒂納冰川因氣候變化嚴重融化，地質學家已無法實際對其進行測量。（美聯社）

    2025/08/19 15:23

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利阿爾卑斯山脈倫巴第大區（Lombardy）文蒂納冰川（Ventina）因氣候嚴重融化，10年內融化431公尺。因地質學家已無法實際對其進行測量，義大利研究機構將改用其他方式追蹤冰川情況。

    根據《美聯社》報導，用來測量文蒂納冰川每年消融情況的簡易木樁，已被岩石滑坡和碎石掩埋，導致地形不穩定。對此，倫巴第冰川研究機構18日表示，將利用無人機影像和遙感技術追蹤冰川持續消融情況。

    倫巴第冰川研究機構指出，近年來文蒂納冰川融化速度加快。過去10年裡該冰川融化了431公尺，其中近一半是自2021年以後融化。這證明全球暖化加速導致歐洲冰川融化和萎縮。

    倫巴第冰川研究機構成員託法萊蒂（Andrea Toffaletti）聲稱，夏季結束時冰川表面必需殘留一定量冬季殘雪，才能讓冰川再生並保持平衡，但冬季殘雪正在減少中。

    地質學家表示，自1895年在文蒂納冰川前端設立第1個測量基準點後，其長度已縮短1.7公里。

    據倫巴第大區氣象部門稱，阿爾卑斯山脈是氣候熱點地區。自工業化前以來，該地區氣溫增幅是全球平均水平的2倍，導致阿爾卑斯山脈冰川體積損失超過64%。

