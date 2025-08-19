為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    卡特101歲冥誕 將登美國紀念郵票

    美國郵政署宣布，將發行1款「永久郵票」，以紀念已故前總統卡特的101歲冥誕。（美聯社）

    美國郵政署宣布，將發行1款「永久郵票」，以紀念已故前總統卡特的101歲冥誕。（美聯社）

    2025/08/19 14:46

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國郵政署宣布，將發行1款「永久郵票」（Forever stamp），以紀念已故前總統卡特（Jimmy Carter）的101歲冥誕。這款郵票預計將於10月1日，也就是卡特的冥誕當天，在亞特蘭大市正式發售。

    根據《美聯社》報導，郵票上印有畫家艾布拉姆斯（Herbert E. Abrams）1982年創作的美國第39任總統卡特肖像畫。該郵票設計於16日在喬治亞州普萊恩斯（Plains）的卡特國家歷史公園首次公開亮相。

    作為郵票設計基礎的肖像畫，是卡特坐著讓艾布拉姆斯觀察並繪製的作品。該肖像畫也作為艾布拉姆斯為卡特繪製白宮官方肖像畫的準備參考。

    美國郵政署藝術總監凱斯勒（Ethel Kessler）設計了該郵票。該機構政府關係和公共政策副總裁帕斯特（Peter Pastre）表示，郵票計畫旨在頌揚美國文化、名勝和人物的優秀品質，很難想像有誰比卡特更適合此一榮譽。

    卡特是美國最長壽總統，於2024年12月29日逝世。

