旅日注意！沖繩沿海頻傳繁殖期「凶暴巨魚」咬傷泳客

日本沖繩縣本島沿海地區，近來頻傳戲水泳客與潛水民眾，在水中遭到野生的「褐擬鱗魨」主動攻擊。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/08/19 16:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣本島沿海地區，近來頻傳戲水泳客與潛水民眾，在水中遭到野生的「凶暴巨魚」主動攻擊，導致流血受傷的事故，相關照片與影音目前在社群平台成為熱烈話題。有魚類專家指出，「凶暴巨魚」真面目其實是一種為名為「褐擬鱗魨（ゴマモンガラ）」的魚類，牠們進入繁殖期後，性情會比平時更加兇猛。

綜合日媒報導，社群平台X（原推特）名為「さかなのみかた」的日本網友，上月30日分享自己在沖繩縣本島最北端的國頭村港口，目睹一條巨大的褐擬鱗魨在浮出水面，只見牠漆黑的身體有著黃色花紋，頭上左右兩側還有凸出來、呈現白色的眼球，張開嘴後露出非常明顯尖銳且厚實的牙齒，模樣讓原PO直呼「很恐怖」。

影片曝光後，吸引超過2000多萬人次瀏覽，除了吸引大批網友討論，還出現不少前往沖繩縣本島沿海戲水的民眾，展示自己在海邊玩水或潛入淺海珊瑚礁時，慘遭褐擬鱗魨攻擊的影像，以及上岸後檢查被牠咬傷的傷疤。受害民眾指出，即便他們沒有刻意靠近褐擬鱗魨，牠也會從遠處快速游到自己身邊進行攻擊，讓他們留下不小陰影。

對此，日媒採訪有飼養這種危險魚類、位於山口縣的下關市立水族館「海響館」飼育員石橋將行，他接解釋每年的春季到夏季，是褐擬鱗魨的繁殖期，這個時期牠們的領地意識會增強，也導致攻擊性一併連帶增強。石橋將行提醒，褐擬鱗魨的牙齒又厚又硬，可以咬穿任何堅硬物體，如果在海中不幸遇到，請盡可能遠離牠。

不少前往沖繩縣本島沿海戲水的民眾，展示自己在海邊玩水或潛入淺海珊瑚礁時，慘遭褐擬鱗魨攻擊的影像與被咬傷的傷疤。（圖擷取自@ib_kiri、@aochins8 社群平台「X」，本報合成）

