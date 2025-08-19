旅日注意！沖繩沿海頻傳繁殖期「凶暴巨魚」咬傷泳客
日本沖繩縣本島沿海地區，近來頻傳戲水泳客與潛水民眾，在水中遭到野生的「褐擬鱗魨」主動攻擊。（圖擷取自社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣本島沿海地區，近來頻傳戲水泳客與潛水民眾，在水中遭到野生的「凶暴巨魚」主動攻擊，導致流血受傷的事故，相關照片與影音目前在社群平台成為熱烈話題。有魚類專家指出，「凶暴巨魚」真面目其實是一種為名為「褐擬鱗魨（ゴマモンガラ）」的魚類，牠們進入繁殖期後，性情會比平時更加兇猛。
綜合日媒報導，社群平台X（原推特）名為「さかなのみかた」的日本網友，上月30日分享自己在沖繩縣本島最北端的國頭村港口，目睹一條巨大的褐擬鱗魨在浮出水面，只見牠漆黑的身體有著黃色花紋，頭上左右兩側還有凸出來、呈現白色的眼球，張開嘴後露出非常明顯尖銳且厚實的牙齒，模樣讓原PO直呼「很恐怖」。
影片曝光後，吸引超過2000多萬人次瀏覽，除了吸引大批網友討論，還出現不少前往沖繩縣本島沿海戲水的民眾，展示自己在海邊玩水或潛入淺海珊瑚礁時，慘遭褐擬鱗魨攻擊的影像，以及上岸後檢查被牠咬傷的傷疤。受害民眾指出，即便他們沒有刻意靠近褐擬鱗魨，牠也會從遠處快速游到自己身邊進行攻擊，讓他們留下不小陰影。
對此，日媒採訪有飼養這種危險魚類、位於山口縣的下關市立水族館「海響館」飼育員石橋將行，他接解釋每年的春季到夏季，是褐擬鱗魨的繁殖期，這個時期牠們的領地意識會增強，也導致攻擊性一併連帶增強。石橋將行提醒，褐擬鱗魨的牙齒又厚又硬，可以咬穿任何堅硬物體，如果在海中不幸遇到，請盡可能遠離牠。
動画のがもっとこわいかも pic.twitter.com/4reb2aMYyr— さかなのみかた （@sakananomikata） July 30, 2025
July 30, 2025
【話題】ゴマモンガラ、沖縄・国頭村で目撃される 人も襲う“凶暴な魚”https://t.co/cE0GROUaFi— ライブドアニュース （@livedoornews） August 18, 2025
ゴマモンガラは関東より南の海に生息しており、フグの仲間。専門家によると、「繁殖期の春から夏に縄張り意識が強くなり攻撃的になる。歯が結構太くて頑丈なので、堅いものもかじれる」という。 pic.twitter.com/SyF7eL39RV
ｵﾘｬ!!!!!— 海里アウラ???????? （@MisatoAura） August 12, 2025
今日の写真！！！
遠めのカメさんとネムリブカっていう基本的に襲ってこないサメさんとゴマモンガラっていうでかい魚いた！！！
ゴマモンガラは結構見れるんだけどね、、、笑
ゴマモンガラは産卵の時期で近づくと攻撃してくるんよね〜
写真撮りたくて近寄ったら足噛まれたわい‼️ pic.twitter.com/lPPw9w0rG2
ゴマモンガラではないけれど、同じモンガラカワハギ科のキヘリモンガラの頭骨はとったことがあって、めっちゃ丈夫そうな歯だなと思いながら作業してた。— 素人魂@いたちょ （@osakanabanashi） August 19, 2025
※古い頃に作ったホネだから、仕上げの甘さは勘弁してけろ https://t.co/vvqh7F5cu7 pic.twitter.com/htCto2Y31L
ゴマモンガラに不用意に近づくとこうなります???? https://t.co/Szk0lhUEfA pic.twitter.com/UqxU0z8bid— ちっちゃいもの倶楽部????????@8/17c106東5ニ30b （@chicchaimono123） August 18, 2025
不少前往沖繩縣本島沿海戲水的民眾，展示自己在海邊玩水或潛入淺海珊瑚礁時，慘遭褐擬鱗魨攻擊的影像與被咬傷的傷疤。（圖擷取自@ib_kiri、@aochins8 社群平台「X」，本報合成）
