    太糗！美國男受困小學遊樂場溜滑梯 消防員鋸開才脫困

    美國康乃狄克州佛農鎮40歲男子近日鑽進小學操場上的兒童塑膠管狀溜滑梯後，因身體過大卡在中段動彈不得，最後出動大批消防人員鋸開溜滑梯，經過約30分鐘才將他救出。（圖擷自弗農鎮消防局臉書粉專）

    2025/08/19 16:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州佛農鎮（Vernon）發生一起離奇意外，40歲男子近日鑽進小學操場上的兒童塑膠管狀溜滑梯後，因身體過大卡在中段動彈不得，最後出動大批消防人員鋸開溜滑梯，經過約30分鐘才將他救出。

    綜合外媒報導，弗農鎮消防局臉書粉專發文表示，佛農消防局、救護隊與警方16日下午約4時30分左右接獲民眾通報，一名40歲男子卡在東街東北小學的遊樂場溜滑梯管內。消防員趕赴現場查看，發現這名男子呈現「頭腳先塞進去、身體折疊」的姿勢，卡在中段無法脫身。

    由於天氣炎熱，加上封閉的管道內溫度飆高，該名男子一度感到頭暈、極度不適，救護人員隨即替他供氧，並利用通風設備降溫。

    消防局指出，第一批人員到場後，評估情況相當棘手，隨即調派更多人力與器材到場。其中特種救援隊開始部署破壞工具，另一輛高空雲梯車則將梯臂架設在操場草地上，固定住溜滑梯，隨後消防員利用電鋸切開厚重塑膠管，成功在半小時內將男子脫困。

    公開照片可見，男子蜷縮在管內、僅露出腳，由消防員將他拉出；隨後急救人員提出將他帶往附近醫院接受評估或治療，但男子拒絕。

    消息曝光後，不少網友笑稱「消防員不會讓這件事就這樣『滑』過去」，也有人替當事人感到尷尬，「想像一下被卡住，結果還被拍了一整組照片，可憐的傢伙」。

