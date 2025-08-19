為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    離奇盜案？9歲童抱走鄰居家保險箱買零食 網路柯南：別逗了

    中國媒體報導被9歲女童抱走的保險箱。（擷取自微博）

    2025/08/19 14:05

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省近日傳出1起離奇兒童竊盜事件，1名年僅9歲的女童到鄰居家玩，趁機把擺在客廳的保險箱整個抱走，一路從15樓搬下去，再用磚頭砸開取出現金等。該行徑引發討論，另有聲音直指種種細節不合理，懷疑事件真偽。

    綜合中媒報導，根據失主說法，發現保險箱不見後，立即調閱監視器，結果發現1個小身影獨自把保險箱從15樓抱下樓，「她竟然不搭電梯，她走的是樓梯，15層樓，1個小女孩」。之後還有力氣拿磚頭把保險箱砸開，拿走裡面人民幣2萬多元（約新台幣8萬元）和3張借據。

    女童將其中約人民幣1000元（新台幣約4180元）分給哥哥，其餘部分拿去購買大量零食。失主找上女童後，女童當場歸還約人民幣3000元（新台幣約1.2萬元），但剩餘現金和借據卻不知去向。

    事後女童父母坦承孩子行為不當，表示願意協商賠償，但態度卻輕描淡寫，引發網路批評「毫無責任感」。

    另有網友提出質疑，「9歲搬得動保險箱？」、「別逗了！磚頭砸得開保險箱？」、「紙紮的嗎？」、「為什麼不搭電梯？」、「鄰居假報案？一個小豬撲滿說成保險箱」、「鄰居家裡沒人嗎？全部都沒看到？」

