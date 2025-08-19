關到白頭仍不悔！ 6名前北韓間諜求「魂歸平壤」

現年95歲的前北韓間諜安學燮在韓戰期間被捕、入獄逾40年，近日與其他5名年邁的前北韓囚犯，向首爾當局請求將他們送回北韓。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕6名曾在南韓因間諜罪入獄數十年的白髮長者，近日向首爾當局提出請求，希望能在垂暮之年被送回北韓。這群年齡介於80至96歲的前北韓間諜，在服刑期間始終拒絕放棄其共產主義信仰，他們的請求，為剛上任的南韓總統李在明對北韓和解政策，帶來了始料未及的考驗。

根據《法新社》報導，南韓統一部1名官員19日證實：「我們已收到正式的遣返請求。」並表示正在研究處理此事的方式。其中1名高齡95歲的前囚犯安學燮（Ahn Hak-sop，譯音），是在韓戰期間被捕，入獄超過40年才獲釋。

代表這6名長者的公民團體主張，他們應被視為「戰俘」，其返鄉意願應受《日內瓦公約》尊重。

這項請求的時機點相當微妙。南韓新總統李在明自6月上任以來，已對平壤釋出一系列友善姿態，包括移除邊境的政治宣傳擴音器，並誓言要改善兩韓關係。

然而，北韓對此反應冷淡。領導人金正恩的胞妹金與正日前才公開表示，北韓「沒有改善與南韓關係的意願」。

報導指出，歷史上，南韓僅在2000年兩韓關係和解期間，透過板門店遣返了63名像他們一樣「未轉向」的長期囚犯。如今這些冷戰幽靈的再次現身，無疑為李在明政府的陽光政策，投下了一道複雜的陰影。

