中國女遊客暴揍移民官致腦震盪！被判囚1月 辯稱「誤會」求輕判

中國女子（左）因不滿出境被扣查，當場痛毆馬來西亞移民官員。（擷取自@rizalhakimm_punyer/Threads）

2025/08/19 13:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡機場日前發生中國女遊客不滿出境被查，痛毆女移民官事件。女遊客隨後被捕，於昨天（18日）在雪邦出庭，被法官判囚1個月及罰款2000令吉（約新台幣1萬5000元）。

綜合媒體報導，事發13日晚間，4名中國人（2名成人與2名兒童）於吉隆坡機場第一航廈出境時，被移民官發現沒有任何入境紀錄，因此轉交主管進一步審查。期間，移民官要求他們先讓路給其他旅客時，一名中國女子激動辱罵該女移民官，並強扯對方頭巾，還推對方頭部猛撞柱子，導致女移民官腦震盪及身體多處受傷。

不准保釋的31歲被告方富媛（譯音），18日在雪邦法庭被控傷害履職公務員罪。檢察官指，被告襲擊執行職務的公務員，扯穆斯林女性頭巾，不只失禮，還是對宗教的冒犯，要求判具阻嚇性刑罰。

女被告在聆聽通譯員念出控狀後表示認罪，而其律師在庭上為她求情稱，被告與丈夫和兩名孩子是外國遊客，在本地沒有家人，兩名5歲及1歲半的孩子仍需要母親的照顧，加上被告「初犯」且沒有犯罪紀錄。律師還說，被告因語言不通，與移民官發生「誤會」，如今已「後悔」認罪，因此要求推事輕判。

法官則指對正在執行公務的人員動粗，必須承擔後果，判囚1個月並罰款2000令吉（約新台幣1萬5000元），如拒交罰金，將追加2個月監禁。

