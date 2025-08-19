良心養殖？英國農場驚爆虐待動物 各大超市紛紛切割

英國Cranswick公司近日被爆出旗下農場不當對待飼養豬隻，示意圖。（路透）

2025/08/19 13:03

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Cranswick公司是英國最大豬肉供應商之一，宣傳「良心養殖」，近日卻被爆出旗下1間農場的工人肆意虐待飼養豬隻，引發全國輿論撻伐，甚至與其合作的Tesco及Sainsbury's等連鎖超市也於18日宣布停止向該農場進貨。

據《每日郵報》報導，有調查人員潛伏於Cranswick公司旗下1間農場長達10個月，期間在內部裝設大量攝影機，捕獲許多工人虐待豬隻的畫面，導致整個英國上下群情激憤，甚至讓該公司的市值蒸發2.5億英鎊（約101.57億新台幣）。

請繼續往下閱讀...

影片中可以看到，工人對這些豬拳打腳踢，甚至還會拿厚重的木板攻擊，還有許多受傷的豬被置之不理，諷刺的是，Cranswick公司是以「良心養殖」宣傳農場，然而事實卻完全相反，許多人痛批這些豬根本沒有受到妥善的照顧。

諸多英國政治人物不分政黨均發文譴責此行為，而在當地包含Tesco及Sainsbury's等大型連鎖超市疑似因扛不住輿論壓力，於18日宣布將停止來自Cranswick公司旗下農場的供貨，批評該公司的行為是漠視動物福利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法