    錄音曝光！前以軍高官：每死1以色列人就應有50巴人陪葬

    前以色列軍事情報局局長哈利瓦稱，加薩5萬人死亡是必要。（美聯社）

    前以色列軍事情報局局長哈利瓦稱，加薩5萬人死亡是必要。（美聯社）

    2025/08/19 12:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列12頻道電視台（Israel's Channel 12 TV）近日播出的洩漏錄音，披露以色列前軍事情報局長哈利瓦（Aharon Haliva）關於巴勒斯坦人要為哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列付出代價的言論。他主張每死1個以色列人，就應有50個巴勒斯坦人陪葬。

    根據美國公共廣播電台（NPR）報導，洩露錄音顯示，哈利瓦用希伯來語表示，加薩已有5萬人死亡，這一事實是必要的，也是其子孫後代必需承受的。他進一步稱，10月7日每有1個以色列人被殺，就應有50個巴勒斯坦人死去。

    哈利瓦指出，死亡的巴勒斯坦人是否為孩子並不重要，他們需要1場災難來感受代價。哈利瓦聲稱，這麼做不是報復，而是向巴勒斯坦人傳達必需付出代價的訊息。

    這是以色列對加薩近2年攻勢中，首次有前高階軍方人物到主張巴勒斯坦人傷亡為必要的言論被聽到。關於哈利瓦發表此言論的具體日期，以色列12頻道電視台未透露。

    以色列人權組織B'Tselem在X上發文說，哈利瓦言論是以色列一系列官方聲明一部分，這些聲明揭露以色列蓄意實施種族滅絕政策。

    熱門推播