打高爾夫球被雷擊中！ 美國男倒地無呼吸 緊急搶救恢復呼吸

2025/08/19 14:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一處高爾夫球場近日傳出雷擊事故，36歲男子在高球場揮桿時突遭閃電擊中，當場心跳驟停，現場多名球員、急救人員等見狀上前進行心肺復甦（CPR）後成功恢復呼吸，目前仍住院治療中。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等外媒報導，弗洛勒姆帕克（Florham Park）警方表示，警員當地時間18日下午6時許接獲「平奇布魯克高爾夫球場」（Pinch Brook Golf Course）通報指出，有球友在場內第2洞與第16洞之間被閃電擊中。

目擊者指出，該名男子遭雷擊中後隨即昏倒並停止呼吸。當時現場有名退休警長隊長兼急救隊資深成員，與其他球友立刻上前急救。弗洛勒姆帕克警方發言人說，「我們要讚揚這些熱心民眾及專業人員，他們在生死一瞬間毫不猶豫出手相助，展現拯救陌生人生命的勇氣與行動力」。

這名傷者隨後被送往附近醫院後，再轉送至利文斯頓當地醫學中心接受進一步治療。截至當地時間18日清晨，受害者病況尚未對外公開。

據美國國家氣象局統計，一般人每年遭雷擊的機率仍低於百萬分之一。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國平均每年約有27人死於雷擊；自2006年以來，全美累計已有444人死於雷擊，其中2016年是雷擊致死率最高的一年，共達40人。

