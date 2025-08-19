2日男馬尼拉遭近距離槍殺 2嫌被逮、1人竟是同車導遊

兩名日籍男子在馬尼拉慘遭槍殺搶劫，案件震驚日本社會。（擷取自@Cambodiataro/X）

2025/08/19 12:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉鬧區15日晚間發生駭人槍擊案，兩名剛下計程車的日本男子遭歹徒近距離開槍射殺，當場喪命，財物亦被洗劫。菲國警方18日宣布，已拘捕兩名嫌疑人，其中一人竟是死者雇用的當地導遊。

綜合外媒報導，馬尼拉警方18日表示，落網的兩名嫌犯均為菲律賓籍男子，其中一人被確認是開槍行凶者；另一人則是與死者搭乘同輛車並下車的當地導遊，當局懷疑他與另一名男子合謀行凶，目前仍在調查犯案動機及詳細經過。

警方透露，監視器畫面顯示，17日深夜，一名嫌犯在街頭購買香菸時曾短暫拉下口罩，露出臉部，經比對後確定與槍手為同一人。此外，有當地居民透露，嫌犯疑似案發前2個小時就在附近埋伏。

根據案發畫面，15日晚間，兩名日本男子剛從計程車下車，就遭一名持槍男子近距離開火，兩人瞬間倒地。現場民眾驚慌逃散，犯嫌隨後搶走死者隨身財物，並與同夥騎乘摩托車逃逸，全程不到1分鐘。同車的菲籍導遊見狀則隨即逃逸，行跡相當可疑。

死者分別是41歲、來自靜岡縣的ナカヤマ・アキノブさん（Nakayama Akinobu），以及53歲、來自福岡縣的サトリ・ヒデアキさん（Satori Hideaki）。兩人於當日下午3點半入住飯店，不料數小時後就在街頭遭遇不幸。

