    國際

    忘關麥克風！ 川普與馬克宏耳語曝普廷「瘋狂」想法

    川普（右）與馬克宏（左）私人對話被意外收錄。（路透）

    川普（右）與馬克宏（左）私人對話被意外收錄。（路透）

    2025/08/19 12:35

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天接連在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖。在這場主題為結束烏俄戰爭的閉門多邊會議開始前，未關閉的麥克風意外捕捉到一段引人關注的私下對話。川普在對法國總統馬克宏表示，俄羅斯總統普廷「想和他達成協議」，他並坦言「聽起來很瘋狂」。

    根據《紐約郵報》報導，這場多邊閉門會議即將召開時，包括澤倫斯基與7位歐洲領袖均在場。而川普被麥克風錄到對馬克宏低聲說：「我覺得普廷想達成協議。我覺得他是想跟我達成協議，你懂嗎？雖然這聽起來很瘋狂。」

    報導指，這番話透露出川普對他日前與普廷在美國阿拉斯加安克拉治舉行會談的看法。他與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）皆聲稱，普廷已在會中同意，若俄方違反潛在和平協議，美國與其他北約部隊可出手協防烏克蘭。

    魏科夫週日接受專訪時表示：「我們某種程度上獲得了一項協議，就是美國可以提供類似北約第五條的保護，這是我們第一次聽到俄羅斯方面同意這點。」

    北約秘書長呂特（Mark Rutte）對此表示祝賀，稱美國願意提供安全保障是「重大突破」，並說：「你表達了參與安全保證的意願，這是巨大的進步，真的能改變局勢。」

