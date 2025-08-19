川普「三步驟」和平劇本曝光！ 顧問：其他一切都是前戲

烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日在白宮與美國總統川普（右）、法國總統馬克宏（中）及多位歐洲領袖舉行峰會。（法新社）

2025/08/19 11:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會後，川普政府的烏克蘭和平策略逐漸清晰。白宮幕僚透露，川普正推動一個「三步驟」進程，其短期唯一目標，就是讓俄烏兩國領袖能坐下來面對面談判，而現階段的停火並非優先事項。

根據美國新聞網站《Axios》報導，一名川普的顧問直言：「其他一切都是前戲，一切都是為了促成和平那一刻。」

請繼續往下閱讀...

報導將此策略拆解為一個三步驟進程：首先，讓普廷在與美國的雙邊會談中點頭，為和平鋪路（此步已在阿拉斯加完成）；接著，在週一的會談中取得澤倫斯基的同意；最終的第三步，則是促成普廷與澤倫斯基在有美國參與下的三方峰會中同桌，以解決所有爭議。

然而，此策略充滿了巨大的摩擦點。在阿拉斯加，普廷一度就頓內茨克（Donetsk） 等爭議地區提出極端要求，強硬到川普準備直接走人。一名消息人士引述川普當時對普廷的說法：「如果頓內茨克是癥結所在，且沒有任何讓步，我們就不該再拖延下去。」據稱普廷隨後才軟化了其要求。

峰會後，特使魏科夫（Steve Witkoff）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）在18日訪談中，極力為川普放棄立即停火的立場辯護。他們強調，普廷首度同意，美歐盟友可以為烏克蘭提供「安全保證」，以嚇阻俄羅斯未來的侵略。

被問及「安全保證」是否包含派遣美軍時，一名川普顧問私下向《Axios》證實「是」。魯比歐則警告，戰爭只會越來越糟，稱其為一場「絞肉機，而俄羅斯只是有更多的肉可以絞」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法