日本大久保公園流鶯稱7成嫖客是外國人 台男也去買春

2025/08/19 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京新宿區歌舞伎町的大久保公園，從武肺疫情期間逐漸變成了「流鶯一條街」，一到晚上就會有不少年輕女性「站壁」等待嫖客問價，有流鶯透露來買的7成都是外國人，還有人遇到台灣男性來買春。

據《東京新聞》報導，從今年1月至6月，大久保公園周圍就有75人因等待接客違反了《賣春防止法》被捕，是去年同期35人的2倍多，可見「站壁」的狀況不減反增。

1名被警視廳保安課逮捕的20來歲女性，這2年來靠著性交易入帳1億日圓（約新台幣2035萬元），她透露自己曾遇到台男來嫖，對方指稱是在台灣的社群網站上得知大久保公園可以買春，因此以觀光目的來日本後特地到這裡試試。

這無疑顯示出有部分外國觀光客訪日後，會為了性交易專門來大久保公園一趟，從而導致有不法份子動起歪腦筋，他們會陷害女性背負巨額債務後，逼迫她去賣淫還債，有個20來歲女子就是因此被迫下海，她之前因為沉迷於牛郎店一共花了4800萬日圓（約新台幣977萬元）。

為了遏止這種亂象，日本從今年6月開始實施修正過後的《風俗營業法》，避免女性在牛郎身上花費鉅額開銷後，為了還債被迫賣淫的惡性循環。

