嚇死！美洲獅闖入民宅 屋主：和牠對看1秒鐘就逃了

美國加州近期發生驚險一幕，住宅區有戶大門敞開時，突然有隻美洲獅（Mountain Lion）大搖大擺走進屋內，所幸最終沒有造成民眾或寵物受傷，不過也使當地社區居民繃緊神經。（圖擷自「@ABC7」X、本報合成）

2025/08/19 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近期發生驚險一幕，住宅區有戶大門敞開時，突然有隻美洲獅（Mountain Lion）大搖大擺走進屋內，所幸最終沒有造成民眾或寵物受傷，不過也使當地社區居民繃緊神經。

綜合《ABC7》等外媒報導，男子坦尼（Jeff Tenney）近日接受訪問回憶，他於16日下午站在「蘭喬拉文」社區母親住所廚房，突然察覺身後疑似有龐大身影，轉頭赫然看到1隻美洲獅「我和美洲獅對看了1秒鐘」。

請繼續往下閱讀...

這場「短暫交鋒」僅持續幾秒，美洲獅沒有停留，接續立刻衝破後門紗窗，跳入後院泳池，再翻過圍籬逃逸，過程中甚至將1個泳池浮具弄破，聲響之大嚇壞屋主。

坦尼指出，他在第一時間衝到前院，擔心正在院子曬太陽13歲愛犬班迪特可能遇險，所幸老狗全程熟睡，「牠當時就在草地上呼呼大睡，根本沒發現獅子走過，兩者擦身而過，實在驚險。」

至於大門為何大開？坦尼解釋，是為了方便班迪特能自由進出，但如今這起意外也讓他決定暫時不再讓愛犬單獨在院子裡活動。

據了解，由於事發地點為社區住宅區，並非緊鄰山區或森林，故當地居民相當震驚。坦尼強調，他特地將住家監視器畫面公開，希望藉此鄰居們能注意安全，且事發當日附近還有一些小孩在戶外玩耍。

A family is speaking out after their La Verne home got an unexpected visit from a mountain lion. The front door was wide open, so the big cat made itself right at home.



Now, La Verne neighbors are being told to be on high alert for roaming animals. https://t.co/dGKM0j4T7q pic.twitter.com/49vWMoX0ie — ABC7 Eyewitness News （@ABC7） August 18, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法