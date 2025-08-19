為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚇死！美洲獅闖入民宅 屋主：和牠對看1秒鐘就逃了

    美國加州近期發生驚險一幕，住宅區有戶大門敞開時，突然有隻美洲獅（Mountain Lion）大搖大擺走進屋內，所幸最終沒有造成民眾或寵物受傷，不過也使當地社區居民繃緊神經。（圖擷自「@ABC7」X、本報合成）

    美國加州近期發生驚險一幕，住宅區有戶大門敞開時，突然有隻美洲獅（Mountain Lion）大搖大擺走進屋內，所幸最終沒有造成民眾或寵物受傷，不過也使當地社區居民繃緊神經。（圖擷自「@ABC7」X、本報合成）

    2025/08/19 13:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近期發生驚險一幕，住宅區有戶大門敞開時，突然有隻美洲獅（Mountain Lion）大搖大擺走進屋內，所幸最終沒有造成民眾或寵物受傷，不過也使當地社區居民繃緊神經。

    綜合《ABC7》等外媒報導，男子坦尼（Jeff Tenney）近日接受訪問回憶，他於16日下午站在「蘭喬拉文」社區母親住所廚房，突然察覺身後疑似有龐大身影，轉頭赫然看到1隻美洲獅「我和美洲獅對看了1秒鐘」。

    這場「短暫交鋒」僅持續幾秒，美洲獅沒有停留，接續立刻衝破後門紗窗，跳入後院泳池，再翻過圍籬逃逸，過程中甚至將1個泳池浮具弄破，聲響之大嚇壞屋主。

    坦尼指出，他在第一時間衝到前院，擔心正在院子曬太陽13歲愛犬班迪特可能遇險，所幸老狗全程熟睡，「牠當時就在草地上呼呼大睡，根本沒發現獅子走過，兩者擦身而過，實在驚險。」

    至於大門為何大開？坦尼解釋，是為了方便班迪特能自由進出，但如今這起意外也讓他決定暫時不再讓愛犬單獨在院子裡活動。

    據了解，由於事發地點為社區住宅區，並非緊鄰山區或森林，故當地居民相當震驚。坦尼強調，他特地將住家監視器畫面公開，希望藉此鄰居們能注意安全，且事發當日附近還有一些小孩在戶外玩耍。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播