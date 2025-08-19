嚇死！美洲獅闖入民宅 屋主：和牠對看1秒鐘就逃了
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近期發生驚險一幕，住宅區有戶大門敞開時，突然有隻美洲獅（Mountain Lion）大搖大擺走進屋內，所幸最終沒有造成民眾或寵物受傷，不過也使當地社區居民繃緊神經。
綜合《ABC7》等外媒報導，男子坦尼（Jeff Tenney）近日接受訪問回憶，他於16日下午站在「蘭喬拉文」社區母親住所廚房，突然察覺身後疑似有龐大身影，轉頭赫然看到1隻美洲獅「我和美洲獅對看了1秒鐘」。
這場「短暫交鋒」僅持續幾秒，美洲獅沒有停留，接續立刻衝破後門紗窗，跳入後院泳池，再翻過圍籬逃逸，過程中甚至將1個泳池浮具弄破，聲響之大嚇壞屋主。
坦尼指出，他在第一時間衝到前院，擔心正在院子曬太陽13歲愛犬班迪特可能遇險，所幸老狗全程熟睡，「牠當時就在草地上呼呼大睡，根本沒發現獅子走過，兩者擦身而過，實在驚險。」
至於大門為何大開？坦尼解釋，是為了方便班迪特能自由進出，但如今這起意外也讓他決定暫時不再讓愛犬單獨在院子裡活動。
據了解，由於事發地點為社區住宅區，並非緊鄰山區或森林，故當地居民相當震驚。坦尼強調，他特地將住家監視器畫面公開，希望藉此鄰居們能注意安全，且事發當日附近還有一些小孩在戶外玩耍。
A family is speaking out after their La Verne home got an unexpected visit from a mountain lion. The front door was wide open, so the big cat made itself right at home.— ABC7 Eyewitness News （@ABC7） August 18, 2025
Now, La Verne neighbors are being told to be on high alert for roaming animals. https://t.co/dGKM0j4T7q pic.twitter.com/49vWMoX0ie
