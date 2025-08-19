為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏：美對烏安全保障承諾是會談最重要成果

    法國總統馬克宏今日在白宮會談後表示，最重要的成果是美國展現出願意與歐洲攜手，研議對烏克蘭的安全保障方案。（法新社）

    法國總統馬克宏今日在白宮會談後表示，最重要的成果是美國展現出願意與歐洲攜手，研議對烏克蘭的安全保障方案。（法新社）

    2025/08/19 11:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今日在白宮會談後表示，最重要的成果是美國展現出願意與歐洲攜手，研議對烏克蘭的安全保障方案，並強調，這將成為持續支持烏國的重要基石。

    據《CNN》報導，馬克宏指出，「我們在多項議題上達成共識」，其中「首要且最重要」是美國承諾進一步制定安全計畫，「今天已經同意，我們將與美國共同研擬安全保障的內容，以及各方能提供的合作形式。」

    馬克宏說，歐洲領袖自今年2月以來建立的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），如今已增加至30個國家，顯示對烏國安全支持的陣線持續擴大。

    談到未來和談，馬克宏補充，應先由俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基進行雙邊對話，再考慮加入美國總統川普進行三方會談。「任何談判必須在停火時進行，不管稱作休戰或停火，但我們不能在砲火下展開討論。」

    馬克宏最後說，他歡迎川普對「能與普廷達成協議」的信心，也希望相信普廷確實有追求和平意願，隨後話鋒一轉警告，如果談判落空，歐洲則須增加對俄羅斯的制裁，迫使其重返談判桌。

    相關新聞請見︰

    美歐白宮高峰會 川普：美將參與烏克蘭維和「提供大量協助」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播