馬克宏：美對烏安全保障承諾是會談最重要成果

2025/08/19 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今日在白宮會談後表示，最重要的成果是美國展現出願意與歐洲攜手，研議對烏克蘭的安全保障方案，並強調，這將成為持續支持烏國的重要基石。

據《CNN》報導，馬克宏指出，「我們在多項議題上達成共識」，其中「首要且最重要」是美國承諾進一步制定安全計畫，「今天已經同意，我們將與美國共同研擬安全保障的內容，以及各方能提供的合作形式。」

馬克宏說，歐洲領袖自今年2月以來建立的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），如今已增加至30個國家，顯示對烏國安全支持的陣線持續擴大。

談到未來和談，馬克宏補充，應先由俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基進行雙邊對話，再考慮加入美國總統川普進行三方會談。「任何談判必須在停火時進行，不管稱作休戰或停火，但我們不能在砲火下展開討論。」

馬克宏最後說，他歡迎川普對「能與普廷達成協議」的信心，也希望相信普廷確實有追求和平意願，隨後話鋒一轉警告，如果談判落空，歐洲則須增加對俄羅斯的制裁，迫使其重返談判桌。

