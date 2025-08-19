前香港特首梁振英跨境施壓 芬蘭公園「跟拍恐嚇」法輪功學員

71歲中共全國政協副主席、前香港特首梁振英。（法新社）

2025/08/19 11:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共全國政協副主席、前香港特首梁振英，近日在芬蘭赫爾辛基的西貝流士公園（Sibelius Park），公開對正在場地靜坐、收集人權請願書的法輪功學員進行恐嚇，不僅一直逼問學員的個人資訊，甚至拿出手機拍攝對方照片。

綜合《大紀元》、《新唐人電視台》等外媒報導，13日下午，梁振英在保鑣、妻子梁唐青儀的陪同下，走近西貝流士公園的法輪功學員，要求他們提供姓名、籍貫、經濟背景和所屬組織等個資，梁唐青儀甚至拿出手機跟拍學員的個人照片。

請繼續往下閱讀...

梁振英甚至當場公開承認，過去在香港曾對法輪功進行過監視與審查，直言「法輪功在香港，好多年之後，我們把所有東西查得清清楚楚」，充滿明顯政治恐嚇意味。然而，他卻否認法輪功學員在中國遭受人權侵犯的現實，聲稱這一切都是「謊言」。

梁振英還追問其中一名年輕學員的姓名及住址，讓對方擔憂若親屬在中國遭報復，「你保護不了他們，我就是在害我的親人」。在場學員形容，梁的言辭和行為充滿威脅感。尤其令人不安的是，今年稍早同一地點就曾有中國人騷擾學員、拍照並舉報至中共駐芬蘭大使館，導致中國境內的學員家屬遭到當局約談。

事後，法輪功學員立即報警。在梁振英等人離開後不久，芬蘭警方抵達現場了解情況，確認學員的活動合法且受芬蘭法律保護，同時表示將加強巡查，確保不容許任何形式的干擾。

事實上，這並非孤立事件。過去一年內，同一公園至少三度出現親中人士威脅或辱罵法輪功學員。去年9月及今年1月，甚至有人在現場叫囂、揚言已向中共大使館舉報。

中共跨境壓制法輪功的案例也在歐洲等地頻繁出現。過去兩年，俄羅斯多名法輪功學員遭拘留、起訴甚至監禁，被指與北京施壓有關；而在義大利、波蘭、奧地利、西班牙與法國，神韻藝術團演出場館則多次接獲匿名炸彈威脅，導致演出被迫延誤或疏散。國際人權團體已對此持續發出警告，批評北京輸出打壓模式。

梁振英曾於2012至2017年擔任香港特首，現任中共全國政協副主席。他曾在2022年在臉書公開承認如何打壓監控香港法輪功學員，「早在2013年，我指示食環署沒收法輪功在政府土地擺放的展品，並要求食環署每三個月給我進度報告」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法