一文看懂！ 川普、澤倫斯基、歐洲大咖「喬」了什麼？

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普（右）18日在白宮會晤。（路透）

2025/08/19 10:46

〔記者陳成良／台北報導〕烏克蘭總統澤倫斯基重返白宮，與美國總統川普及多位歐洲領袖舉行旨在終結烏克蘭戰爭的關鍵會談。儘管各方言詞樂觀，但峰會結束後，並未產生任何關於安全保證的具體承諾，或邁向和平協議的實質步驟。

以下為英國廣播公司（BBC）整理的華府會談四大重點：

一、普廷、澤倫斯基可能見面？

川普在會中稱，安排普廷與澤倫斯基會面，已是「何時，而非是否」（when, not if） 的問題，並透露已致電普廷開始「安排」。然而，克里姆林宮的聲明遠比川普模糊，僅稱「值得探索提升代表層級的可能性」，完全未提普廷本人將出席。普廷過去更曾多次拒絕，並稱在戰時狀態下的澤倫斯基為「非法」總統。

二、川普對「先停火」立場轉彎

川普在會談中似乎摒棄了「先停火、後談判」的立場，稱其「並非必要」。此言論與烏克蘭及歐洲的長期堅持相左，引發盟友反彈。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz） 強力反駁：「我無法想像下一次會議能在沒有停火的情況下舉行。」

三、安全保證仍模糊 川普未排除派兵

當被問及美國需要提供何種安全保證時，澤倫斯基斬釘截鐵地回答：「所有一切。」（Everything） 他強調，烏克蘭需要「一支強大的軍隊」，包含武器、人員、訓練與情報。川普雖未承諾派遣美軍，但在被問及可能性時，也未直接排除，僅稱歐洲是「第一道防線」，但「我們將會參與其中」。

四、澤倫斯基放軟身段 展開魅力攻勢

為避免重蹈2月在橢圓形辦公室遭斥責的覆轍，澤倫斯基此次顯然有備而來。他一改傳統軍裝，換上深色西裝，並在會議開始的幾分鐘內，就向美方說了六次「謝謝」。他更準備了笑話回應記者對其服裝的提問，並帶來了烏克蘭第一夫人給梅蘭妮亞的信函，積極營造融洽氛圍。

