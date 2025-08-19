為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    竊賊在杜拜偷走價值7.5億粉鑽 數小時後被逮

    杜拜警方表示，警方在3名竊賊偷走1顆珍貴粉鑽後，數小時內就將其逮捕。（擷自X@DXBMediaOffice）

    2025/08/19 10:47

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國杜拜警方18日表示，警方在3名竊賊偷走1顆價值2500萬美元（約台幣7.5億元）的珍貴粉鑽後，數小時內就將其逮捕。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，1名從歐洲帶來粉鑽的鑽石商人，受到犯罪集團誘騙。該集團假裝成富有買家想看貨，將他約到1棟別墅。當鑽石商人到場準備進行展示時，該鑽石被他們偷走。警方稱，整個「看貨」其實是竊賊精心設下的圈套。

    杜拜警方指出，他們在8小時內憑藉現場團隊的努力以及最新人工智慧技術，將3名嫌疑人逮捕。

    警方未具體指明嫌疑人所屬國家，只透露其來自亞洲。杜拜媒體辦公室分享的影片顯示，3名男子被捕後臉部被打馬賽克。

    杜拜是重要鑽石貿易中心。阿拉伯聯合大公國監管嚴格，治安良好，以其安全和穩定為榮。

    值得注意的是，幾天前美國警方才聲稱，一群竊賊在光天化日下從西雅圖1家家族珠寶店盜走價值200萬美元（約台幣6017萬元）商品，整個搶劫過程僅用了90秒。

