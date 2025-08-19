為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    史上第一次！巴勒斯坦佳麗將登「環球小姐」舞台

    27歲的阿尤布 （Nadeen Ayoub） 將代表巴勒斯坦，參加今年11月的環球小姐選美大賽，將成為史上第一位登上此世界級舞台的巴勒斯坦佳麗。（歐新社資料照）

    27歲的阿尤布 （Nadeen Ayoub） 將代表巴勒斯坦，參加今年11月的環球小姐選美大賽，將成為史上第一位登上此世界級舞台的巴勒斯坦佳麗。（歐新社資料照）

    2025/08/19 09:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕環球小姐 （Miss Universe） 選美會將迎來歷史性的一刻。主辦單位已證實，美妝皇后阿尤布 （Nadeen Ayoub） 將成為史上第一位代表巴勒斯坦人民，登上環球小姐決賽舞台的女性。

    根據美國有線電視新聞網 （CNN） 報導，環球小姐組織 （MUO） 在一份聲明中表示，很榮幸地歡迎來自全球各地的代表，共同慶祝多元性、文化交流與女性賦權。聲明稱：「來自巴勒斯坦、成就卓著的倡議者與模特兒阿尤布小姐，體現了定義我們平台的韌性與決心。」

    這項決定，正值以色列在加薩的戰事引發國際日益增長的批評之際。巴勒斯坦衛生部18日表示，自衝突爆發以來，加薩已有至少6萬2004人死亡，聯合國稱死者多數為婦孺。與此同時，全球已有超過145個國家，加入了承認巴勒斯坦國的行列。

    現年27歲的阿尤布，2022年即贏得「巴勒斯坦小姐」后冠。她14日在Instagram上誓言，要為她的人民發聲。

    阿尤布寫道：「我承載著一個拒絕被噤聲的民族的聲音。我代表每一位巴勒斯坦婦女與兒童，世界需要看見她們的力量。」

    她補充：「我們不僅僅是我們的苦難——我們是韌性、是希望，是透過我們而存續的家園心跳。」

    第74屆環球小姐決賽，將於11月21日在泰國曼谷舉行，屆時將有超過130個國家與地區的佳麗同台競逐。

