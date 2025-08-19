紐西蘭軍人承認嘗試間諜活動 成為該國被判間諜罪首例

紐西蘭1名軍人成為該國背叛間諜罪的首例，示意圖。（歐新社）

2025/08/19 11:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭法庭18日審理1樁洩密案，1名軍人在法庭上承認曾嘗試進行間諜活動，企圖向外國透露軍事機密，成為該國被判間諜罪的首例。

據《衛報》報導，自2019年3月的基督城清真寺屠殺51人事件以來，警方便時刻警惕右翼極端組織，該名士兵便是其中1名關注對象。日前警方發現該名士兵持有當年屠殺事件的直播影片副本，詳細調查後，更發現他在這期間，曾試圖與外國特工有過接觸，展現出叛逃的意圖。

之後警方假扮外國間諜與他聯繫，而這名士兵也表示，可提供軍事基地地圖以及照片，並可以將指定的秘密裝置帶到陸軍總部，甚至還能交付幾個被認為是機密的軍營電話簿。

後續警方還對其指控，除上述行徑外，該名士兵也對軍營內的薄弱設施進行評估，並提供未經授權過的軍營以及基地通行代碼以及資訊，同時，警方又在他家中找到非法彈藥以及槍手宣言。

據了解，該名士兵是當地極端組織的成員，即使他承認自己的間諜罪，卻依舊認為該組織並非極端組織，並痛批調查人員在審問過程中咄咄逼人，且有使用暴力行為。該名士兵最後透露，目前只想要離開紐西蘭，這是他目前唯一的動力。

